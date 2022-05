Kylian Mbappé est arrivé à Madrid !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au lendemain du nul contre Troyes, les joueurs du PSG ont un peu de repos...et Kylian Mbappé est arrivé ce lundi à Madrid. Un voyage avec Hakimi qui intervient évidemment à un moment clé des négociations avec les Merengue.

Difficile pour Kylian Mbappé de séjourner discrètement où que ce soit en Europe, mais encore plus dans la capitale espagnole. Et forcément, la présence, ce lundi de l’attaquant du PSG et de l’équipe de France à Madrid a vite été relayée par Javi Gomez, journaliste de l’émission Deportes COPE. Ce dernier a indiqué que vers 15h25, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, accompagnés de deux personnes qui n’ont pas été identifiées, sont arrivés dans « un célèbre restaurant » de Madrid, une heure à peine après avoir réservé. « Mbappé est arrivé avec une casquette noire, des lunettes noires, une veste en jean, un t-shirt blanc et un pantalon noir », précise Javi Gomez, qui n’a pas vu de dirigeants du Real Madrid traîner dans les parages ou s'inviter à la table des deux joueurs parisiens en congés hebdomadaires. AS précise que ce lundi, Nasser Al-Khelaifi était lui aussi à Madrid pour une réunion de l'ECA dans les installations de l'Atlético Madrid.

Mbappé à Madrid, ça sent le rendez-vous

Bien évidemment, rien ne dit que Kylian Mbappé a prévu de rencontrer Florentino Perez ou un émissaire des finalistes de la Ligue des champions lors de ce séjour madrilène, mais ce déplacement intervient alors que plusieurs sources françaises proche du joueur parisien affirmaient qu’un rendez-vous était prévu cette semaine entre le clan Mbappé et les responsables du Real Madrid. Une réunion qui n'aura pas pour but d’évoquer la qualité des restaurants dans la capitale espagnole, mais bien évidemment la possible signature du joueur dont de contrat avec le Paris Saint-Germain s’achève en fin de saison. La semaine passée, on a pensé pendant quelques heures que l'ancien Monégasque était proche de prolonger avec le PSG, mais réagissant à ces informations du Parisien la maman de Kylian Mbappé avait apporté un démenti véhément, ce démenti ayant été ensuite validé par quelques journalistes proches de la famille.