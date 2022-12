Mbappé et le PSG c'est fini, l'annonce est prête !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Légende vivante de l’Equipe de France à seulement 24 ans, Kylian Mbappé est apparu très marqué par la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde lors de la communion avec les supporters à la Concorde lundi soir. Son moral est au plus bas et il rêve désormais de quitter le PSG en fin de saison pour s'offrir un nouveau challenge révèle Sport.

Auteur d’une Coupe du monde légendaire avec huit buts dont trois en finale, Kylian Mbappé a tout fait pour être champion du monde une seconde fois de suite. La France est passée tout près d’un exploit monumental en remontant deux buts à l’Argentine en une minute et en égalisant au bout de la prolongation. Ce sont finalement les coéquipiers de Lionel Messi qui ont gagné aux tirs au but et Kylian Mbappé a bien du mal à s’en remettre. Lundi soir, au moment de communier avec 50.000 supporters tricolores qui sont venus remercier les Bleus à la place de la Concorde, l’attaquant du PSG avait encore le masque. Selon les informations du journal Sport, Kylian Mbappé est toujours très marqué par la défaite des Bleus. Et cet énorme coup dur pourrait le pousser à prendre des décisions fortes à l’avenir.

Mbappé veut changer d'air l'été prochain

Très touché par la défaite de la France en finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé traine son spleen depuis dimanche soir. Les mots de Didier Deschamps ou encore d’Emmanuel Macron, aux petits soins pour le consoler, n’y font rien. Kylian Mbappé déprime et son état d’esprit pourrait bien le pousser à changer d’air lors du prochain mercato estival. C’est tout du moins la théorie du journal Sport, qui affirme que l’ancien attaquant de l’AS Monaco est déterminé à quitter le Paris Saint-Germain l’été prochain. Avant le Mondial, Kylian Mbappé a déjà fait part de son mécontentement au sujet du mercato parisien, pas vraiment en adéquation avec le discours tenu par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos l’été dernier. Très attaché au PSG, Kylian Mbappé a tout de même fait une fleur à QSI en restant au PSG jusqu’à la Coupe du monde au Qatar. Il estime désormais que le moment est venu pour lui de partir et de découvrir un challenge à l’étranger. Il pourrait en faire clairement part à sa direction dans les prochaines semaines, alors que Florentino Pérez a tout de même maintenu un contact discret avec son entourage.

Bien décidé à changer d’air selon le journal espagnol, Kylian Mbappé n’a pas l’intention toutefois de partir au mois de janvier. En effet, il reste très respectueux de son club et veut faire le maximum pour gagner la Ligue des Champions au PSG avant de partir. Il sait de toute façon que son transfert sera rendu impossible par le Qatar en cours de saison. En revanche, Kylian Mbappé veut préparer le terrain dès maintenant auprès de sa direction pour que son transfert l’été prochain soit possible. L’ancien buteur de l’ASM et son entourage espèrent que le PSG ne le retiendra pas de force et n’exigera pas un montant supérieur à 150 millions d’euros pour son transfert, alors qu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat. Au niveau salarial, Kylian Mbappé est par ailleurs conscient qu’aucun club au monde ne sera capable de s’aligner sur le salaire qu’il touche actuellement au Paris Saint-Germain. Ce n’est pas un souci pour la star des Bleus, prête à faire un effort sur ce point en revoyant son salaire à la baisse.

Mbappé espère que le Qatar ne le retiendra pas

Reste maintenant à voir quels seront les clubs en lice pour accueillir Kylian Mbappé l’été prochain alors que l’attaquant star de l’Equipe de France s’est plus que jamais imposé lors de cette Coupe du monde 2022 comme le meilleur joueur de la planète. Contrairement à ce que certains médias ont annoncé ces derniers mois, le Real Madrid ne s’est pas définitivement retiré de la course à la signature de Kylian Mbappé. En effet, le président merengue Florentino Pérez est toujours à l’affût, prêt à bondir sur la moindre opportunité de recruter le joyau français, qui fête ce mardi ses 24 ans. En Angleterre, deux cadors sont également intéressés par Kylian Mbappé : Manchester United et Liverpool. Tous les clubs intéressés sont prévenus : le PSG n’est pas vendeur et même s’il le devient, Kylian Mbappé ne partira pas pour moins de 150 millions d’euros. Une somme finalement dérisoire au vu du talent son équivalent du buteur parisien.