Récupérer Messi et Mbappé, une mission XXL attend le PSG

Par Hadrien Rivayrand

La Coupe du monde 2022 au Qatar est désormais achevée et les clubs vont peu à peu récupérer leurs joueurs finalistes. Mais il va falloir être patient pour certaines écuries, comme le PSG.

Le PSG va de nouveau pouvoir se targuer d'avoir ramené la coupe à la maison. En effet, Leo Messi devrait présenter la Coupe du monde à Paris dans les prochaines semaines, comme ce fut le cas pour Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe en 2018. Avant cela, la Pulga va profiter de quelques jours de vacances bien mérités. Idem pour Kylian Mbappé. Pas de quoi franchement faire les affaires sportives du PSG, qui reprendra la Ligue 1 le 28 décembre prochain avec la réception de Strasbourg au Parc des Princes. Une rencontre qui, selon Le Parisien, se fera sans Kylian Mbappé et Leo Messi à 100%. Et les deux stars parisiennes pourraient aussi manquer les prochaines rencontres des champions de France.

Le PSG face à un dilemme de taille

Vue qu’aucuns Média Français veut le montrer , Messi et Mbappé après le match ❤️ pic.twitter.com/IA3KaqiL5C — 17x2• (@strevorrrr) December 19, 2022

Le média francilien indique en effet que le PSG ne veut pas brusquer le retour de Messi et Mbappé, conscient des efforts consentis pendant la Coupe du monde. En ce sens, en plus du match contre Strasbourg, les deux joueurs devraient aussi manquer le déplacement à Lens le 1er janvier. Un coup dur pour le club de la capitale, alors que les Sang et Or sont deuxièmes du championnat et pourront eux bénéficier de la plupart de leurs meilleurs éléments. Dans les prochains jours, le PSG prendra la température autour de Messi et Mbappé concernant leurs sensations. Leo Messi aura sans doute plus de facilité à rebondir après son sacre que le prodige tricolore, très affecté ce dimanche soir malgré son triplé marqué. Au PSG de désormais trouver la solution pour remettre d'aplomb les déçus. Car les rencontres vont s'enchainer avec en ligne de mire, un huitième de finale de Ligue des champions à jouer face au Bayern Munich...