Mbappé est l'Emir du PSG, Daniel Riolo craque

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Peu de monde avait annoncé la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, mais cela a pourtant été le cas. Daniel Riolo admet un certain malaise, mais également une vraie excitation.

Les supporters du PSG et du Real Madrid se souviendront longtemps du samedi 21 mai 2022, date à laquelle la rumeur d’une prolongation de Kylian Mbappé à Paris s’est transformée en officialisation. Pendant quelques heures, il y a eu de la sidération dans les deux clubs, car il semblait écrit d’avance que le meilleur buteur et passeur de la Ligue 1 était tout proche de signer un contrat avec le club de Florentino Perez, lequel a encore une fois raté son rendez-vous avec Mbappé après 2017 et 2021. Tandis qu’en Espagne, on se déchaîne contre l’attaquant français, accusé d’avoir fait le choix de l’argent, en oubliant probablement que Madrid n’allait pas payer le salaire de Kylian Mbappé en Tickets restaurant, en France il y a une sorte de stupéfaction, le départ du joueur semblant inéluctable. Sur RMC, Daniel Riolo n’a pas masqué sa grande surprise, le journaliste avouant être sidéré par ce que vient de réussir le PSG, en prenant probablement le risque de tout miser sur l’ancien Monégasque, y compris en lui donnant les clés de l’avenir du club de la capitale.

Mbappé et Paris, le Qatar a tout lâché

Daniel Riolo admet que ce contrat jusqu’en 2025 signé par Mbappé avec le PSG est un vrai coup de tonnerre dans le football mondial, d’autant plus que les dirigeants parisiens ont clairement lâché tout ce qu’ils pouvaient afin d’éviter que ce dernier signe pour 0 euro au Real Madrid. « La prolongation de Kylian Mbappé au PSG est un évènement, oui. Le Paris Saint-Germain présente cela comme un trophée pour faire oublier la mauvaise saison, toute la communication du club sera axée autour de ça. La réconciliation est déjà faite avec le public, on l’a vu avec la célébration du dixième titre. Ça fait plaisir à voir, la famille du PSG se retrouve autour de ce bel événement qu’est un titre, malgré les tâches sur le tableau comme cette année. Maintenant il faut retomber sur ses jambes sur le plan sportif, en Ligue des champions. Ce club doit comprendre ce qu’il faut faire pour être performant au plus haut niveau, est-ce que c’est Mbappé qui va réussir cela ? Il reste par ce qu’il va avoir le pouvoir et beaucoup de pouvoir, plus que n’importe quel joueur en France. A part Lionel Messi au Barça, je ne vois pas bien où. Je pense que Mbappé est en train de devenir un footballeur de la nouvelle génération. Beaucoup vont se dire que ce n’est pas normal qu’un joueur soit au-dessus de l’institution, et moi le premier. Je trouve cela absolument fou. Cependant, cela s’est tellement mal passé au niveau de la politique sportive et de la direction du PSG depuis tant d’années que j’ai envie de dire qu’ils peuvent essayer quelque chose de nouveau. A savoir que ce soit un joueur, Kylian Mbappé, qui dise de quelle façon il faut gérer le club et un peu de discipline dans le vestiaire. Ce club est en train de devenir complètement fou, tout comme la prolongation de Mbappé est complètement folle », a confié le journaliste, clairement sous le choc.

Mbappé 2025, personne n'y croyait en France

Et ce lundi, la presse française est toujours en état de sidération après « l’exploit » réalisé par Nasser Al-Khelaifi de trouver un accord avec Kylian Mbappé. Et dans son édito pour le quotidien sportif, Vincent Duluc avoue ne jamais avoir connu un tel rebondissement concernant un footballeur français. « Pour la première fois, autant qu'il nous en souvienne, un joueur majeur a choisi de rester en Ligue 1 quand il avait le monde à ses pieds. Au lendemain d'un dernier samedi dingue et renversant, le choix de Kylian Mbappé de rester au PSG est une nouvelle immense pour la Ligue 1 (...) La décision de ce jeune homme de 23 ans, un môme dans la vraie vie, dit ce qu'il vise avec le PSG: tout (...) S'il annonce qu'il veut grandir à Paris, tous les autres vont souffrir. Il y a un an, la Ligue 1 pouvait se dire qu'en restant une saison de plus à Paris Mbappé aurait la chance de jouer avec Lionel Messi. Aujourd'hui, le monde a changé, et toute la Ligue 1 le sait: Messi a vraiment de la chance de jouer une saison de plus avec Mbappé », prévient l'expérimenté journaliste du média sportif 48 heures après l'annonce du Paris Saint-Germain concernant la prolongation de Mbappé jusqu'en 2025.