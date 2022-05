Mbappé écrira sa légende au Paris SG

Dans : PSG.

Par Alexandre Chochois

Au centre d'incalculables rumeurs concernant son avenir sportif à court terme, Kylian Mbappé devrait bientôt rendre son choix public. À savoir, à moins d'une énorme surprise, rester à Paris ou signer à Madrid. L'idée de faire gagner la Ligue des champions au club français pour la première fois de son histoire peut-elle être une source de motivation capitale ?

« Mon choix est quasiment fait. » Le week-end dernier, Kylian Mbappé en a dit plus sur son avenir, sans se mouiller. Le Real Madrid fait des pieds et des mains pour le faire signer. C'est encore plus fort au PSG, prêt à tout pour retenir le champion du monde français. Selon toute vraisemblance, on devrait être fixés avant la fin de ce mois de mai. Au-delà de toute considération financière, c'est le projet sportif, et la place qu'y occupera l'ancien Monégasque, qui fera la différence. Être le premier à soulever la C1 avec Paris, quand d'autres Français l'ont déjà fait avec le Real, est-ce un argument qui compte pour Mbappé, immense compétiteur dans l'âme ?

Mbappé pourrait « passer à la postérité » avec Paris

🎙️⚽️PSG ou Real Madrid ? Rester ou partir ? L'expert en sport business @VirgileCaillet analyse les conséquences sur le plan marketing du choix de Kylian Mbappé sur son avenir. https://t.co/jPFVOzjBnD — francetvsport (@francetvsport) May 19, 2022

Interrogé à ce sujet par France Info, Virgile Caillet, expert en marketing sportif et délégué général chez Union sport et cycle, a estimé que le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid « scellerait la consécration de sa dimension internationale ». Néanmoins, il souligne que prolonger au PSG serait aussi une grande source de motivation : « Ce qui peut encore lui permettre de rentrer dans une dimension supérieure c'est de passer à la postérité en devenant le premier à remporter la Ligue des champions avec le PSG. S'il va au Real et qu'il la remporte, ce sera formidable, mais Zidane, Benzema, Varane ou d'autres l'auront déjà fait avant lui. Ce critère est possiblement entré dans la réflexion de Mbappé. »

C'est donc cette quête d'inédit qui pourrait pousser l'ancien crack de Bondy à refuser les avances madrilènes pour terminer le travail en France, détaille Virgile Caillet : « Ce qui guidera son choix, c'est la construction de sa carrière : est-ce qu'il vient gagner la Ligue des champions avec le Real, où d'autres l'auront fait avant lui, ou bien veut-il marquer encore plus l'histoire en accompagnant le PSG sur le toit de l'Europe ? » Nul doute que l'ensemble des fans parisiens prient pour que cet expert ait raison.