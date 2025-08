Mbappé défend Hakimi ‍: « ‍Même alcoolisé, je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé ‍»

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

On l'a appris vendredi, le parquet de Nanterre réclame un procès pour viol contre Achraf Hakimi, lequel risque jusqu'à 15 ans de prison. Affirmant avoir été piégé, le défenseur du PSG a été soutenu par Kylian Mbappé, lequel a été entendu par la police dans le cadre de l'enquête.

Actuellement en vacances, Achraf Hakimi a appris que deux ans après avoir été mis en examen pour viol, il risquait désormais un procès devant la cour criminelle. Accusé par une jeune femme, le latéral international marocain du Paris Saint-Germain a toujours plaidé sa défense en assurant qu'il avait été victime d'un traquenard et ses avocats se sont notamment appuyés sur des SMS échangés entre la victime supposée et une de ses amies pour faire annuler l'affaire. Mais visiblement, cela n'a pas été suffisant, puisque le parquet de Nanterre a réclamé le 1er août la mise en accusation d'Achraf Hakimi devant la cour criminelle. Parmi les éléments du dossier, auquel L'Equipe a eu accès, on trouve notamment le témoignage de Kylian Mbappé, grand ami et ancien coéquipier du défenseur parisien.

Mbappé ne reconnaît pas Hakimi dans ces accusations

Hakimi accusé de viol, c'est très loin d'être fini https://t.co/Xk4BGxa41w — Foot01.com (@Foot01_com) August 1, 2025

Le quotidien sportif explique qu'en mars 2023, Kylian Mbappé a été entendu par les enquêteurs et qu'il a défendu Achraf Hakimi. « Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes. Même alcoolisé, je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé (...) Même les fois où je n'ai pas assisté à certaines scènes, je n'ai jamais eu de retour d'amies qui me disaient qu'Achraf s'était mal comporté ou qu'il avait dépassé les limites, a confié celui qui était encore au Paris Saint-Germain lorsque l'affaire s'est déroulée.

Et Kylian Mbappé de préciser que les footballeurs professionnels sont désormais bien conscients, et dès le début de leur carrière, qu'il fallait être prudent face à ce genre de rencontre dans des soirées. « C'est un sujet que nous évoquons régulièrement et sur lequel nous sommes très vigilants. Tout d'abord, nous ne sommes pas des sauvages. Et puis, on est préparés à ça depuis le début de notre carrière », a expliqué la star de l'équipe de France et du Real Madrid aux enquêteurs.