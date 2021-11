Mbappé c’est fini, le PSG peut pleurer

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Officiellement, Kylian Mbappé est toujours sous contrat avec le PSG jusqu’en fin de saison, et le PSG a donc la possibilité de discuter avec lui pendant encore des mois pour le convaincre de rester et de prolonger.

La tendance n’est pas vraiment à cette issue, alors que l’attaquant français a brisé la glace en octobre en dévoilant qu’il avait pour ambition de rejoindre le Real Madrid, et pas un autre club, quand il en aura l’occasion. Nasser Al-Khelaïfi a rappelé qu’il ne fallait pas baisser les bras et que l’espoir de lui faire signer un nouveau contrat était toujours là. Mais la réalité est bien différente, et même dans les entrailles du Paris SG, le pessimisme régnait. Aucune négociation n’est actuellement en cours, malgré les propos de la maman de Kylian Mbappé qui avait brièvement ravivé la flamme et l’espoir. Et du côté de l’Espagne, on jubile carrément. L’émission spécialisée El Chiringuito de Jugones avait mis le paquet sur la remise du Ballon d’Or à Paris ce lundi soir, et dans la nuit, tout a été décrypté avec minutie. Le média espagnol affirme ainsi que le PSG, qui ne le reconnaitra pas officiellement, a bien compris qu’il n’avait aucune chance de conserver Kylian Mbappé au-delà de la saison actuelle. Le journaliste qui couvrait l’évènement révèle même avoir eu une confidence en « off » sur l’avenir du champion du monde 2018.

« Avant d'entrer dans le théâtre j'ai rencontré un employé du PSG et il m'a informé 'l'année prochaine tu auras Mbappé en Espagne , il n'a pas l'air de renouer avec le PSG', j'ai l'impression ici à Paris que les gens ont déjà commencé supposer que Mbappé jouera à Madrid la saison prochaine », a livré José Alvarez pour qui il n’y aura pas de prolongation, et le Real Madrid n’aura donc qu’à se baisser pour récupérer Kylian Mbappé pour zéro euro dans six mois. Un scénario qui fait cauchemarder le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi, qui avait affirmé l’été dernier qu’il était impossible d’envisager un départ libre de son attaquant vedette, expliquant que Mbappé aimait trop Paris et son club pour agir ainsi. En attendant, la meilleure façon de partir avec les honneurs pour l’ancien monégasque, ce sera certainement d’être le plus performant possible avec le PSG pendant les prochains mois, et peut-être de quitter Paris en étant au sommet de l’Europe.