Mbappé au Real, tout l'or du Qatar ne suffira pas

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Plus que jamais annoncé au Real Madrid à la fin de la saison, Kylian Mbappé n'a pris aucune décision. RMC s'est penché sur sa situation, et la seule certitude, c'est que ce n'est pas l'argent du Qatar qui l'incitera à rester au PSG.

Nous sommes le 1er janvier, et l’Espagne jubile de pouvoir enfin attaquer frontalement le dossier Kylian Mbappé, comme si la presse ibérique avait attendu cette date pour envoyer l’attaquant français du PSG au Real Madrid. Dès minuit, plusieurs journalistes se sont donnés le mot et ont annoncé que Kylian Mbappé était libre d’annoncer qu’il quittait le PSG à la fin de la saison, et même de dévoiler son futur club. Le Real Madrid est cité à l’unanimité, mais tant que rien ne fait, le PSG croit en ses chances et il a bien raison. Il peut encore se passer beaucoup de choses d’ici la fin de la saison, et la confrontation en Ligue des Champions entre les deux équipes sera bien évidemment suivie de près.

L'argent passe au second plan pour Mbappé

2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 31, 2021

En ce premier jour de janvier, RMC s’est penché sur la situation de Kylian Mbappé, et notamment ce qui pourrait le décider à rester au Paris SG au détriment d’une signature de rêve au Real Madrid. Les propositions parisiennes se multiplient depuis un an, mais cela ne change rien. Car si l’entourage du joueur français négociera le meilleur contrat possible, ce n’est pas l’argent qui forcera sa décision. La preuve, le PSG est capable d’offrir un bien meilleur salaire à Mbappé que le Real Madrid, avec des émoluments supérieurs à ceux de Neymar et Messi, et même quasiment un chèque en blanc pour qu’il prolonge son contrat. Pour le moment, l’ancien monégasque assure être concentré sur la saison en cours, et que la décision se fera d’elle-même. Selon la radio sportive, c’est surement dans le dernier tiers de la saison que la réflexion sera la plus intense, et cette décision sera prise au feeling en fonction de ce que Mbappé veut faire de sa carrière.

Le PSG n'a plus le pouvoir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

C’est déjà ce qu’il s’était passé l’été dernier, quand il avait demandé à quitter le PSG pour répondre aux offres du Real Madrid, ce à quoi Nasser Al-Khelaïfi avait opposé un véto ferme. Désormais, le président qatari n’a plus ce pouvoir, et s’il sent que son aventure à Paris et en France est terminée, Mbappé n’aura aucun mal à clore son passage au PSG, pour le plus grand bonheur du Real Madrid. C’est la tendance très forte qui se dessine, même si les dirigeants parisiens croient encore pouvoir inverser ce dénouement. Du côté de Madrid, l’optimisme se renforce chaque jour, même si Florentino Pérez connait aussi l’incroyable pouvoir financier du PSG, et se méfiera donc jusqu’au bout.