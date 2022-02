Mbappé au Real Madrid, le taulier du PSG stoppe le délire !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C’est le grand jour pour le Paris SG et le Real Madrid. Deux mois après le tirage au sort sulfureux des 1/8 de finale, les deux prétendants à la victoire finale en Ligue des Champions vont s’affronter au match aller ce mardi soir.

Un rendez-vous qui fait beaucoup parler car de nombreux grands joueurs sont incertains, et notamment Neymar et Karim Benzema. Sans compter la forme toujours chancelante de Lionel Messi, attendu pour briller dans de tels rendez-vous. Mais les regards seront forcément tournés vers Kylian Mbappé pour ce choc. L’attaquant français est tout d’abord l’atout offensif numéro 1 du Paris SG depuis le début de la saison, et même dans les matchs à priori à la portée des Parisiens, il faut quasiment toujours un grand Mbappé pour faire la différence. Autant dire que le Real Madrid est prévenu sur l’homme à surveiller.

Le Real grand favori... pour Mbappé

Le champion du monde 2018 est donc très attendu, et ce des deux côtés. Car le Real Madrid est le prétendant numéro 1 à sa venue l’été prochain. Le Français a déjà fait savoir qu’il rêvait de jouer pour la Maison Blanche, et avait émis le désir d’y signer l’été dernier. Sans succès puisque Nasser Al-Khelaïfi avait refusé les propositions de Florentino Pérez, estimant avoir encore une chance de convaincre Kylian Mbappé de prolonger au PSG. Les semaines et les mois passent, et la perspective de voir l’ancien monégasque signer un nouveau contrat est tout de même bien faible. Mais un exploit du PSG, qui viendrait à sortir le Real Madrid de l’Europe et à laisser une nouvelle fois le géant espagnol sur le tapis, pourrait-il changer la donne ?

Marquinhos remet les choses à leur place

C’est peu probable sur le papier, et ce n’est pas du tout un argument qui tente Marquinhos. Le capitaine du PSG a rappelé en conférence de presse qu’il ne fallait pas se tromper de combat, et se concentrer sur la performance collective et la qualification, plutôt que de faire briller Mbappé ou de s’interroger sur son avenir. « Si une qualif peut convaincre Mbappé ? L’objectif ce n’est pas ça. L’objectif sera de faire un bon match parce que même si on joue sur deux matchs, on sait que l’aller à la maison est très important. On va essayer de s’imposer, de marquer… Kylian, on essaye de le mettre le plus à l’aise possible. Il sait différencier les choses, il est bien sur le terrain, il est en confiance. Même avec toute cette situation il est à l’aise, il est content d’être avec nous. Et ensuite, il a ses choix à faire », a prévenu un Marquinhos déterminé à ne pas tout miser sur Kylian Mbappé, pour sortir le Real Madrid comme pour les années à venir, où le Paris SG va devoir montrer qu’il ne compte pas uniquement sur un seul joueur en attaque.