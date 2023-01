Mbappé au Real, le PSG se vengera avec Vinicius

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé reste l’une des cibles prioritaires du Real Madrid à long terme sur le marché des transferts.

Malgré la prolongation de Kylian Mbappé l’été dernier et l’immense déception que cela a provoqué du côté du Real Madrid, le président merengue Florentino Pérez a toujours la volonté de faire venir la star du PSG dans son club. Ce ne sera sans doute pas pour cet été, Kylian Mbappé ayant encore un an de contrat dans la capitale française. En juin 2024 en revanche, nul doute que le Real Madrid tentera une nouvelle fois sa chance dans le dossier Kylian Mbappé, avec cette fois la ferme intention de rafler la mise.

A en croire les informations du site Todo Fichajes, le champion d’Espagne en titre a déjà oublié la « trahison » de Kylian Mbappé l’été dernier et les dirigeants sont prêts à lui dérouler le tapis rouge. Définitivement conquis par la star des Bleus au Mondial 2022 au Qatar, le Real Madrid a conscience qu’il s’agit d’un joueur hors-normes, celui qu’il faut impérativement recruter dans les années à venir. Selon le média, la valeur marchande de Kylian Mbappé s’élève à 180 millions d’euros et si idéalement, le Real Madrid préfèrerait recruter le Français pour zéro euro à la fin de son contrat, le club merengue n’est pas opposé à l’idée de faire un très gros effort financier pour s’attacher les services de l’ancien Monégasque. Le média croit par ailleurs savoir que du côté du PSG, on est évidemment déterminé à l’idée de garder Kylian Mbappé le plus longtemps possible.

Vinicius au PSG pour compenser le départ de Mbappé ?

Dans le cas, en revanche, où l’attaquant de 24 ans viendrait à faire ses valises, son potentiel successeur a d’ores et déjà été identifié… et il joue au Real Madrid. A en croire le média espagnol, le Paris Saint-Germain verrait d’un très bon œil la venue de Vinicius Junior dans la capitale française afin de compenser un éventuel départ de Kylian Mbappé, que cela soit cet été ou en juin 2024. Il sera toutefois délicat de déloger « Vini » du Real Madrid, où il est devenu un joueur offensif essentiel au même titre par exemple que Karim Benzema. Todo Fichajes conclut en dévoilant que pour s’attacher les services du Brésilien, il faudra dépenser 120 millions d’euros au minimum. Et sans doute un peu plus pour convaincre Florentino Pérez de lâcher son joyau.