Mbappé au-dessus de Neymar et Messi, ça fait scandale

Par Eric Bethsy

Pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, le Paris Saint-Germain semble prêt à lui confier davantage de responsabilités, quitte à placer le Français au-dessus de Neymar et de Lionel Messi dans le projet. Une stratégie que le journaliste Etienne Moatti ne comprend pas.

Pendant que le Real Madrid et la presse espagnole se montrent sereins, le Paris Saint-Germain ne compte pas laisser Kylian Mbappé partir si facilement. Le club francilien continue de discuter avec son attaquant en fin de contrat en vue d’une prolongation. Apparemment, l’aspect financier n’influence pas la décision du Français, davantage attentif au projet présenté. Ainsi, la direction serait prête à lui confier plus de responsabilités, y compris le statut de tireur de penalty. Une stratégie que le journaliste Etienne Moatti juge « ridicule ».

Le PSG fait une erreur avec Mbappé, c'est l'avis d'un journaliste de L'Equipe

« Neymar est un magnifique et très fiable tireur de penalty depuis toujours. Il a des statistiques extraordinaires, parmi les meilleurs du monde en la matière, a rappelé le chroniqueur de l’émission L’Equipe du Soir. Kylian Mbappé a lui aussi raté des penalties et on est bien placé en équipe de France pour le savoir. Donc pourquoi changer maintenant ? Neymar est le meilleur tireur de penalty de l’équipe, au-dessus de Messi. Il doit rester le tireur s’il est sur le terrain, il n’y a pas de raison que ce soit Mbappé. Sur l’idée qu’il faut tout donner à Mbappé, je trouve ça extrêmement curieux comme idée. »

🗣💬 @RothenJerome : "J'ai trouvé dans les échanges que j'ai pu avoir qu'une qualification contre le Real pouvait encore faire évoluer les choses positivement pour le PSG pour une prolongation de Mbappé. Les relations avec Nasser et Leonardo se sont réchauffées." #RMClive pic.twitter.com/hH2OFnuA8v — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 22, 2022

« Dans tous les grands clubs, il y a quand même plusieurs grands joueurs et on ne peut pas gagner avec un seul joueur, a poursuivi Etienne Moatti. Messi, il a joué avec d’autres grands joueurs au Barça et c’étaient des équipes exceptionnelles. Qu’est-ce que c’est que cette idée qu’il faut tout donner à Mbappé et mettre la tête sous l’eau aux deux autres pour avoir une équipe qui va devenir compétitive et surtout permettre à Mbappé de prolonger ? Je trouve qu’on va trop loin dans cette idée-là et que ça devient ridicule. » A en croire Jérôme Rothen, les arguments du Paris Saint-Germain sont pourtant convaincants.