Mbappé au Barça, le coup de folie !

Libre de tout engagement au mois de juin, Kylian Mbappé est le joueur sans contrat le plus courtisé de l’histoire du football au mois de juin. Le Real Madrid le veut, et maintenant le Barça aussi.

Rarement un élément aussi jeune et fort n’aura pu faire son choix de carrière si librement, même si cette situation risque de se reproduire à l’avenir, puisqu’aller au bout de son contrat permet de rééquilibrer les forces sur le marché des transferts. Concernant l’avenir du numéro 7 du PSG, la route semble toute tracée vers le Real Madrid, qui le courtise depuis de longues années, et a déjà du laisser passer sa chance en 2017 quand le kid de Bondy a quitté l’AS Monaco pour le Paris SG. Le forcing qu’effectue Florentino Pérez depuis marque les esprits, puisque le président du Real Madrid drague le clan Mbappé régulièrement, sans non plus se montrer trop insistant pour ne pas agacer le surpuissant PSG. La récente double confrontation entre les deux équipes semble avoir fait pencher la balance, et aller dans le sens des déclarations de l’attaquant français, qui avait reconnu à l’automne dernier que son rêve était de jouer pour le Real Madrid, et qu’il avait essayé de rejoindre la Maison Blanche l’été dernier.

Le PSG y croit encore

Transferts : le FC Barcelone se positionne pour Kylian Mbappé

Le PSG fait pourtant absolument tout pour le conserver, sans même parler d’argent et de contrat, Nasser Al-Khelaïfi lui promet les pleins pouvoirs sportifs, la tête de gondole du projet, un accord sur les droits à l’image à son avantage et tout ce qui pourra faire pencher la balance en faveur du Paris SG. Cela risque d’être bien juste pour concurrencer un Real Madrid qui lui ouvre grand les bras. En début d’année, Liverpool a bien tenté sa chance, surtout que Mohamed Salah pourrait quitter le club, sachant que les Reds ont une place spéciale aux yeux de Mbappé. Mais c’est vers l’Espagne que se dirige le champion du monde 2018. L’Espagne, mais forcément Madrid ?

Le projet de jeu du Barça plait à Mbappé

Ce vendredi, L’Equipe lâche une information déroutante, sur l’intérêt du FC Barcelone pour Kylian Mbappé. Moins d’un an après avoir été « obligé » de céder Lionel Messi pour des raisons financières, le club catalan a retrouvé beaucoup d’argent magique, au point de recruter dès janvier Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres, et de viser Erling Haaland également. Mais l’idée de faire un énorme coup en faisait signer Kylian Mbappé ferait trembler la terre en Espagne. Et pourtant, selon le quotidien sportif, le FC Barcelone, qui suit bien évidemment l’attaquant du PSG depuis des années, a contacté son entourage, et les retours ont été positifs. Le Barça se respecte et Mbappé est prêt à écouter ce qu’on lui propose, au niveau financier mais aussi dans le projet de jeu de Xavi, qui commence à monter en puissance à l’image du 4-0 infligé au Real dans le Clasico.

Démenti venu du Qatar

Une preuve dans un premier temps que Kylian Mbappé n’a encore rien décidé sur son avenir, même si Real Madrid est toujours le grand favori pour son choix. Mais la présence d’Ousmane Dembélé, qui pourrait alors prolonger si Mbappé signait, et le projet de jeu barcelonais, sont des arguments que le joueur a envie d’entendre. Il en a parfaitement le droit, et cela peut aussi être un message au Real Madrid, expliquant qu’il allait falloir être convaincant pour le faire signer. Du côté du Qatar, qui n’avait pas besoin d’un concurrent en plus, l’insider Mohamed Al Kaabi a tenu à démentir une approche du FC Barcelone, signe que ce n’est pas le club catalan qui fait trembler le PSG dans ce dossier. En effet, difficile d’imaginer Mbappé signer chez l’ennemi juré du Real, même si le football a déjà réservé des incroyables surprises de ce genre sur le marché des transferts, avec encore récemment la signature de Cristiano Ronaldo à Manchester United alors que tout était bouclé avec Manchester City deux jours plus tôt.