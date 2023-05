Mbappé à Manchester United, le Cheikh Jassim lance l'assaut

Dans : PSG.

Le Qatar fait actuellement le forcing pour racheter Manchester United. Avec la signature de Kylian Mbappé en toile de fond, et le forcing effectué par une légende du club à ce sujet.

Dans une vente très longue à se dessiner, puisque les premiers contours ont eu lieu avec la famille Glazer dès l’automne, on approche tout de même de la finalisation. Deux candidats se font face avec Sir Jim Ratcliffe et le Cheikh Jassim. Ce dernier vient de faire une ultime offre revue à la hausse cette semaine, tout en prévenant que ce serait la dernière fois qu’il se laisserait avoir par le jeu de la surenchère, le montant de 7 milliards d’euros étant désormais en approche. La tension est énorme, et tous les arguments sont bons à prendre en compte. Du côté du Qatar, où le Cheikh Jassim est un cousin de l’Emir, tous les arguments sont bons pour faire pencher la balance.

La perspective d’une reconstruction encore plus ambitieuse du stade et du centre d’entrainement, de mettre le paquet au mercato, de mieux rémunérer les travailleurs du club et de développer l’entreprenariat et de faire baisser le taux de chômage dans la région sont aussi mis en avant avec un tel investissement financier. Un nom a même été lâché depuis quelques semaines, celui de Kylian Mbappé, qui pourrait rejoindre le projet des Red Devils si jamais le Qatar venait à prendre les commandes du club.

Rio Ferdinand fait le forcing pour Mbappé

Une volonté confirmée par le Daily Express, qui explique que la mission sera forcément compliquée, mais que cela n’empêche pas le Cheikh Jassim de rêver. Pour lui, arriver à recruter l’international français du PSG serait le symbole de son rachat de Manchester United et de son ambition dévorante. Un pari énorme pour tout le monde, même si financièrement, cela ne serait pas un problème étant donné les moyens dont disposent les clubs de Premier League, et ceux en particulier de Manchester United sous pavillon qatari si la vente devait se faire.

En tout cas, cela a le don de faire saliver l’une des légendes de Manchester United. Il s’agit de Rio Ferdinand, qui enrage à chaque fois qu’il voit son ancienne équipe terminer loin des trophées majeurs en Angleterre et en Europe. Et pour lui, voir Kylian Mbappé signer à Old Trafford serait une bénédiction. « C’est le joueur le plus dévastateur sur la planète en ce moment. J’adore le regarder. Je pense que s’il veut passer à un autre niveau dans sa carrière, il doit rejoindre un championnat plus relevé. Il a été grandiose avec le PSG, et le PSG a été grand avec lui également. Il a gagné la Coupe du monde, et maintenant il veut la Ligue des Champions. Et je ne vois pas cela arriver à Paris. Il doit venir à Manchester United. La Premier League est le meilleur championnat au monde. Le plus divertissant, le plus fort, le plus compétitif. A 100 %. J’adorerais le voir en Angleterre, mais nulle part ailleurs qu’à Manchester United », a livré l’ancien défenseur, qui doit se dire que ce sera peut-être l’été ou jamais si le Qatar venait à prendre les commandes des Red Devils.