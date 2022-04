Mbappé à Madrid, tout s'embrouille en direct à la télé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les rumeurs en provenance de France sur la prolongation possible de Kylian Mbappé ne sont pas prises à la légère du côté de Madrid. Et c'est une évidence, l'inquiétude grandit du côté de Santiago-Bernabeu.

Daniel Riolo avait allumé le feu lundi soir en affirmant que la prolongation de Kylian Mbappé au PSG était bien partie, et que l’annonce devrait être faite durant le mois de mai. Ne voulant pas perdre la main, et la face, Josep Pedrerol, emblématique journaliste proche de Florentino Perez et animateur de l’émission El Chiringuito, avait promis que lui aussi avait des révélations à faire sur le dossier Mbappé et il avait promis de se renseigner sur ce dossier, donnant rendez-vous aux supporters du Real Madrid mardi soir ou plutôt dans la nuit de mardi à mercredi, son talk-show consacrant une grande partie de son programme à la Ligue des champions avant d’en venir à la signature ou pas de la star française à la Casa Blanca. Minuit était donc passé quand Pedrerol a abordé le cas Kylian Mbappé à grands coups de « tic tac », d’effets sonores et d’un logo « Exclusif » qui promettaient une grosse annonce. La suite a été rapide.

🚨EXCLUSIVA de @jpedrerol 🚨



‼️"La PRESENTACIÓN de MBAPPÉ si firma por el REAL MADRID está prevista a finales de MAYO".



🗓️"Si el Madrid llega a la final de la Champions, la primera semana de JUNIO". #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/hs9IbwwVJ7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 6, 2022

En effet, alors que l’on pensait que le journaliste espagnol allait se lancer dans des révélations fracassantes, il s’est seulement contenté d’évoquer le timing des opérations. « Le Real Madrid est tranquille avec Mbappé (…) La présentation de Mbappé à Santiago Bernabeu, s’il signe au Real Madrid, est prévue fin mai. Si Madrid atteint la finale de la Ligue des champions, alors ce sera la première semaine de juin, mais l’idéal ce sera fin mai », a lancé Josep Pedrerol aux téléspectateurs d’El Chiringuito, qui a évidemment aussi fait référence à l’interview de Karim Benzema dans L’Equipe. Pas de quoi changer la face du monde et surtout l’usage d’un « si » qui n’est pas passé inaperçu, les certitudes des derniers mois étant visiblement moins fortes, même si l’idée que veut faire passer Florentino Perez à travers cette émission, c’est que pour lui la signature de Kylian Mbappé est acquise et que tout le reste relève de l’agitation parisienne afin de tenter de perturber le champion du monde 2018.

Du côté du Paris Saint-Germain, on reste totalement discret dans ce dossier, laissant les rumeurs circuler, tout en sachant évidemment qu'au final c'est Kylian Mbappé et pas sa mère, son avocate ou Josep Pedrerol qui feront le choix final de prolonger au PSG ou de partir libre au Real Madrid. Chaque jour qui passe rend évidemment la situation de plus en plus tendue dans les deux géants européens, conscients que l'avenir du meilleur footballeur du monde est en train de se jouer dans les semaines qui viennent. Alors présentation fin mai-début juin à Santiago-Bernabeu ou communiqué annonçant une prolongation à Paris en mai, chacun des deux camps pense avoir la réponse, même si le joueur de 23 ans est le seul à pouvoir tuer le suspense. A priori, Kylian Mbappé veut se donner du temps, jusqu'à quand ?