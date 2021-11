Mauro Icardi, son vrai divorce, c'est avec le PSG

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Peu utilisé par Mauricio Pochettino, Mauro Icardi pense sérieusement à un départ du PSG. Plusieurs grands clubs européens, dont l’Atlético de Madrid, surveillent sa situation.

Il fallait s’attendre à ce que Mauro Icardi squatte souvent le banc cette saison avec le Paris Saint-Germain. L’arrivée de Lionel Messi n’allait évidemment pas lui faciliter la tâche. Avec en plus Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria, le secteur offensif est plus que bouché. S’il a profité en début de saison du retour tardif des Sud-Américains présents à la Copa America cet été, l’attaquant argentin s’est ensuite éteint. Et plutôt que de se battre pour sa place de titulaire, Mauro Icardi a concentré ses efforts sur la reconquête de sa femme, Wanda Narra, dont la brouille a été suivie comme un feuilleton. L’ancien capitaine de l’Inter a loupé des entraînements et des matchs. Il n’a pas vraiment convaincu le PSG de lui faire confiance. Et de toute façon, lui se verrait bien rebondir ailleurs. Et ce ne sera pas forcément en Serie A, où sa cote est élevée, mis à part en Lombardie où la plupart des supporters étaient tout heureux de le voir partir lors de l’été 2020 pour 60 ME, en pleine pandémie.

L’Atlético de Madrid veut Icardi si Suarez ne prolonge pas

La Juventus va en effet devoir faire face à un concurrent de taille dans le dossier Mauro Icardi. L’Atlético de Madrid a coché le nom de l’Argentin selon les informations de Todos Fichajes. Si Luis Suarez, en fin de contrat au terme de la saison, ne prolonge pas, Mauro Icardi fait partie des priorités pour le remplacer. Les Colchoneros ont quand même la volonté de conserver une saison supplémentaire leur attaquant uruguayen. Diego Simeone a donc étudié la possibilité de recruter Mauro Icardi même si Luis Suarez reste. Elle paraît difficilement réalisable, notamment pour la progression de Joao Felix. L’Atlético de Madrid compterait sur quatre joueurs pour généralement deux places en attaque dans le dispositif de Diego Simeone, avec la présence d’Antoine Griezmann dans cette liste. Le club de Liga va devoir trancher, et vite, car la Juventus rode.