Mauro Icardi, ce divorce-là va faire pleurer le PSG

Par Baptiste Mulatier

Acheté 50 ME par le PSG à l’été 2020, Mauro Icardi vaut aujourd’hui beaucoup moins. L’attaquant argentin est poussé dehors par le Paris SG, qui ne veut plus vraiment de lui, mais son prix est en chute libre.

Auteur de 20 buts et 4 passes décisives en 31 matchs lors de la saison 2019-2020, avant l’interruption des compétitions à cause de la pandémie, Mauro Icardi avait convaincu le Paris Saint-Germain de l’acheter. Leonardo avait alors réussi à négocier avec l'Inter la baisse de l’option d'achat, établie à 70 ME, à 50 ME. Le directeur sportif du PSG pensait sans aucun doute réaliser une très belle affaire. Mais un an et quelques mois plus tard, le contexte est bien différent. Et L’inter doit se dire qu’elle a réussi un superbe coup en vendant son attaquant à ce prix dans un contexte de crise pour tous les clubs européens. Décevant la saison dernière voire catastrophique parfois notamment en Ligue des champions, Mauro Icardi est dans l’ombre de Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé et d’Angel Di Maria cette saison. Sa valeur a considérablement baissé.

Icardi perd 15 ME de valeur, il vaut désormais 35 ME !

Transfermarkt a réalisé une grande mise à jour des données et notamment des valeurs des joueurs des grands championnats. En Ligue 1, Mauro Icardi a celle qui baisse le plus. Il est désormais estimé à 35 ME soit 15 ME de moins que le prix auquel le PSG l’a acheté il y a un peu plus d’un an. Pourtant, son contrat court toujours jusqu’en juin 2024 et l’Argentin n’a que 28 ans. Mauro Icardi paye ses performances décevantes depuis de nombreux mois. Il avait quand même inscrit deux buts lors des deux premières journées de Ligue 1 cette saison, avant d’inscrire le but de la victoire contre l’OL mi-septembre. Mais avec le retour des grandes stars offensives du PSG fin août, Mauro Icardi s’est installé sur le banc. Ses histoires de couple avec Wanda, sa femme, n’arrangent pas sa situation sportive. Cette relation sulfureuse, d’autant qu’elle est son agent, peut également repousser les autres clubs européens. Le PSG a, pour le moment, raté son pari avec Mauro Icardi.