Wanda Nara renonce au divorce et revient avec Mauro Icardi !

Par Claude Dautel

Dans un message posté sur son compte Instagram, Wanda Nara a annoncé ce lundi soir qu'après avoir lancé une procédure de divorce avec Mauro Icardi, le joueur du PSG avait fini par la convaincre que leur amour était le plus fort. Fin du feuilleton, le couple s'est remis ensemble.

Tout avait commencé sur les réseaux sociaux, il y a dix jours, et tout se termine sur Instagram ce lundi dans l’incroyable séquence initiée par Wanda Nara et Mauro Icardi. 24 heures après avoir fait le déplacement avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain au Vélodrome pour y défier l’Olympique de Marseille, le numéro 9 argentin a remporté un match autrement plus compliqué, à savoir celui de sauver son couple. Accusé par son épouse, qui est aussi son agent, d’avoir mis un coup de canif au contrat de mariage en fréquentant une actrice argentine, Mauro Icardi avait accepté de lancer une procédure de divorce confirme Wanda Nara. Mais finalement, après un courrier enflammé du joueur parisien, la jeune femme a reconnu qu’elle était toujours très amoureuse de l’ancien attaquant de l’Inter et qu'il n’y avait plus de divorce au programme.

« Les photos que j'ai mises en ligne ces derniers mois montrent à quel point nous étions heureux. J’ai été très blessée par ce qu’il s’est passé. Chaque jour, j’ai demandé le divorce à Mauro. Quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de retour en arrière, il m'a dit que nous ne pouvions pas continuer comme ça et que si la séparation était le seul moyen de mettre fin à tant de souffrance, alors nous devions le faire. Nous sommes allés chez un avocat. En deux jours, Mauro a accepté toutes les conditions et nous avons signé un accord. Le lendemain, il m'a écrit une lettre comme personne ne m’en avait jamais écrite : « Je t'ai tout donné et tu as tout, j'espère que tu pourras être heureuse car cela me rendrait heureux ». Et là j'ai réalisé quelque chose : que même en ayant tout, je n'ai rien si je ne suis pas avec lui. Je suis sûre que ce mauvais moment que nous traversons va fortifier notre couple et notre famille. L'important est que nous ayons eu tous les deux la liberté de mettre fin à nos 8 ans d'histoire d’amour, mais fatigués de pleurer, nous nous sommes de nouveau choisis librement. Je t'aime Mauro » a écrit Wanda Nara.