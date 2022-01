Mauricio Pochettino négocie son départ du PSG !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Désireux de rejoindre Manchester United, Mauricio Pochettino a déjà fait savoir sa position aux dirigeants du PSG. Ces derniers attendent le feu vert de... Zidane.

L’été dernier, après avoir entendu le nom de Mauricio Pochettino être prononcé du côté de Tottenham et du Real Madrid, le PSG avait cru bien faire en prolongeant le contrat de Mauricio Pochettino. Cette annonce a été présentée comme une volonté commune de faire comprendre que l’Argentin se voyait sur le long terme au Paris SG. Mais au coeur du mois de novembre, dans une interview au Guardian qui avait beaucoup fait parler, Pochettino avait rappelé que c’était le PSG qui avait simplement activé une option pour le prolonger, et qu’il n’y était pour rien. « Je n’ai pas prolongé. Quand j’ai signé en janvier, c’était un contrat de 1 an et demi et 1 an en option. Le club a activé cette option et maintenant c’est une saison de plus », avait livré Mauricio Pochettino. On a connu entraineur plus enthousiaste de voir son contrat être prolongé.

Un journaliste anglais lâche son scoop

Manchester United fans, Erik ten Hag or Mauricio Pochettino for the next United manager? — jαck (@UtdOptimist) January 12, 2022

En attendant, la prudence du « Poch » peut se comprendre étant donnée sa cote d’amour qui tombe en flèche. Entre les supporters qui ont du mal à « supporter » le jeu balbutiant, les critiques de la presse et des consultants, et le rêve des dirigeants du Paris SG de faire venir Zinedine Zidane, l’Argentin doit sentir le vent du boulet. A tel point qu’il se rapproche concrètement de Manchester United, qui va remplacer Ralf Rangnick à la fin de la saison. Le rapprochement est tel, que l’ancien coach de Tottenham pourrait bien trouver un accord dans les semaines à venir. C’est ce qu’affirme David Billington, éditorialiste bien connu spécialisé dans le football, et passé notamment par le Sunday Express et le Daily Mail.

Tout est entre les mains de Zidane

Désarmais consultant, Billington a livré ses informations pour le Star, avec un nouvel éclairage sur la situation. « On m’a expliqué que Mauricio Pochettino est plus près que jamais de trouver un accord pour rejoindre Manchester United l’été prochain. On m’a confié que l’Argentin avait fait savoir à ses supérieurs qu’il aimerait quitter le PSG à la fin de la saison, mais le PSG n’a pas accepté. Il faudrait que Manchester United paye une compensation, de l’ordre de 12 millions d’euros, et offre un contrat de 4 ans à Pochettino. Le PSG ne sera d’accord pour laisser partir Pochettino qu’en cas d’accord avec Zidane, mais pour le moment, il a refusé en affirmant qu’il ne voulait pas encore faire son retour », a ainsi expliqué le journaliste, persuadé que c’est bien Zinedine Zidane qui a les clés concernant le futur entraineur du PSG. Des propos qui confirment les tendances de ces dernières semaines, où Pochettino aurait pu prendre la porte à Noël si jamais l’ancien coach du Real Madrid avait dit oui aux offres du Qatar.