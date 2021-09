Marquinhos, son dernier aveu sur le PSG va faire chavirer les fans

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Courtisé par Chelsea cet été, Marquinhos a balayé d’un revers de la main les approches de Thomas Tuchel au mercato.

Et pour cause, le défenseur du Paris Saint-Germain se sent bien dans la capitale française, et n’a aucunement l’intention de faire ses valises. A l’approche du match entre le PSG et Manchester City en Ligue des Champions, Marquinhos a d’ailleurs été interrogé au sujet de son avenir au micro d’Europe 1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la réponse de l’ancien défenseur de la Roma va plaire aux supporters parisiens puisque Marquinhos a tout simplement expliqué qu’il songeait très sérieusement à terminer sa carrière au PSG. Un message fort de la part d’un joueur extrêmement courtisé, par Chelsea donc cet été mais également par le FC Barcelone ou encore le Real Madrid il y a quelques mois.

Marquinhos se voit finir sa carrière au PSG

« C'est un privilège, un énorme honneur pour moi. Quand on commence à jouer au football, on ne pense pas à être capitaine d'une grande équipe. Je veux gagner le plus de titres possibles avec le PSG. C'est comme cela que je vais essayer de graver mon nom un peu plus dans l'histoire du club. Finir ma carrière au PSG ? Ça me plairait. Je ne pense pas à changer d'air. Je veux amener le Paris Saint-Germain au plus haut niveau possible. Ma famille aime bien la ville, comme moi. C'est une ville passionnée par le foot où il y a beaucoup de choses à faire » a lancé Marquinhos, dont le discours n’est pas sans rappeler celui tenu par un autre Brésilien il y a quelques mois, un certain Thiago Silva. Également très attaché au PSG, l’ancien Milanais se voyait bien terminer sa carrière avec le Paris SG. Mais finalement, son contrat n’a pas été renouvelé par Leonardo et Thiago Silva a fait ses valises pour signer à Chelsea, où il a brillé en remportant la Ligue des Champions juste après son départ de Paris.