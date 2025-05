Marquinhos, ça fait un an que le PSG n’en veut plus ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Capitaine du PSG, Marquinhos n'a pas convaincu Luis Enrique sur le long terme, et comme lors de l'été 2024, il sera invité à se trouver un nouveau club au prochain mercato.

Taulier et capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos vise la victoire en Ligue des Champions avec son club cette année. Ce sera certainement sa dernière chance pour l’obtenir, à moins de faire une Thiago Silva et de quitter le club de la capitale pour la remporter l’année suivante. C’était avec Chelsea. En effet, malgré un contrat l’emmenant jusqu’en juin 2028, le défenseur central est de plus en plus poussé vers la sortie. Luis Enrique a beau le mettre titulaire à chaque fois qu’il le peut, l’entraineur espagnol n’est pas convaincu par son capitaine en vue de la saison prochaine, et il entend remanier l’ensemble de sa charnière défensive.

Marquinhos n'a pas de candidat en Europe

Cela signifie que la fin approche pour l’ancien de l’AS Roma, après plus de 10 ans de présence au club, et dont le statut ne peut pas lui permettre de rester en tant que remplaçant à l’avenir. Résultat, le PSG sera à l’écoute des offres cet été. Comme ce fut le cas l’été dernier où Luis Enrique était déjà désireux de se séparer de lui dévoile PSGInside-Actus. Le compte spécialisé l’affirme, le voir partir à l’été 2024 n’aurait clairement pas été un problème pour Paris. « L’été dernier, Marquinhos a reçu plusieurs propositions sérieuses (…) À savoir que Paris n'était pas contre de le vendre, mais c'est le joueur qui a refusé de partir », a fait savoir le compte X.

Le choix risque une nouvelle fois d’incomber au Brésilien cet été, avec son contrat longue durée et son salaire copieux qui lui permet de rester au PSG s’il le souhaite. Mais les offres pourraient cette fois-ci affluer, du Brésil, d’Arabie Saoudite et des Etats-Unis, même si aucun club européen ne s’est positionné pour le moment. En tout cas, « Marqui » le sait désormais, malgré son attachement au club de la capitale et son comportement irréprochable, le PSG n’aura aucun problème à le laisser partir en cas de belle offre, et si tout le monde y trouve son compte.