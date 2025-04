Marquinhos c'est fini, le PSG doit régler le problème

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A quelques jours de se déplacer à l'Emirates pour affronter Arsenal, le PSG est habité par le doute, la défaite face à Nice rappelant le Paris Saint-Germain de l'automne. Et Marquinhos, le capitaine des champions de France, est pointé du doigt.

On le pressentait depuis la défaite à Aston Villa, mais la formation de Luis Enrique semble retomber dans ses travers vus durant la première partie de la Ligue des champions, à savoir une domination stérile et une défense très fébrile. Pour preuve, le PSG n'arrive plus à finir un match sans prendre au moins un but, et vendredi, face à Nice, les trois buts encaissés par Gianluigi Donnarumma ont confirmé cette tendance. Si Pacho a tenu son rang, on ne dira pas la même chose de Marquinhos, auteur d'une rencontre très décevante, pour ne pas dire plus et dont l'avenir parisien est remis en cause.

Marquinhos pire joueur du PSG contre Nice

Au moment de noter la performance du capitaine brésilien, Le Parisien est d'ailleurs sans pitié avec 3,5 sur 10, la pire de l'effectif parisien, et un commentaire acide sur celui qui a été remplacé par Beraldo : « Calme et sûr en début de rencontre, le capitaine a semblé perdre pied au fil de la rencontre. Sur l’ouverture de Sanson, il sort en retard sur le passeur niçois. Lui qui devrait jouer les patrons et diffuser la confiance n’a, cette fois, pas rassuré. » Et sur les réseaux sociaux, Marquinhos est souvent pointé du doigt après cette énorme désillusion face à Nice, l'idée de battre le record du FC Nantes s'étant subitement écroulée.

Le PSG doit recruter un défenseur central d'urgence

Une fois ce constat fait, Luis Enrique va devoir finir la saison avec cette défense, et avec Marquinhos dans le rôle du patron, notamment face aux attaquants d'Arsenal, lesquels ont vu, comme tout le monde, que le défenseur de 30 ans était actuellement un maillon faible de l'effectif parisien. Alors, malgré la relation très forte entre l'international brésilien et les supporters, l'avenir parisien de Marquinhos n'est plus un sujet tabou. Et Romain Beddouk, journaliste de Ici Paris Ile-de-France, le dit clairement, Luis Campos doit profiter du prochain mercato pour trouver un successeur à celui qui est arrivé de la Roma en 2013. « J’ai énormément de sympathie pour l’homme Marquinhos. Il mérite des succès. Mais ses prestations en ce moment sont handicapantes (malgré un début de saison plutôt satisfaisant). Il y a de vraies questions à se poser cet été », constate notre confrère. Tandis qu'un autre journaliste, Mathieu Faure est lui aussi d'accord sur ce sujet : « C’est de plus en plus évident que Marquinhos doit être LE premier nom à être susceptible de sortir du XI cet été. C’est le poste à renforcer en priorité. »