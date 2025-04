Le PSG se fait chambrer par Nantes après sa défaite

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Le FC Nantes va donc conserver son record de 32 matchs sans défaite en Ligue 1 après la victoire de l'OGC Nice vendredi soir face au PSG au Parc des Princes.

Quatre jours après avoir secoué le club de la capitale, sans réussir à le battre, les Canaris ont apprécié de voir que le Gym stoppait Luis Enrique et ses joueurs (1-3), lesquels voulaient clairement finir le Championnat de France sans une seule défaite. Mais cela ne sera donc pas le cas, puisque le PSG a été stoppé à 30 matchs, et dans la foulée du succès niçois à Paris, le FC Nantes a sorti un message via les réseaux sociaux pour rappeler que le club de Waldemar Kita restait tout en haut de la hiérarchie sur ce plan. Même s'ils se réjouissent de cela, les supporters nantais espèrent que le karma n'enverra pas le FCN en Ligue 2 en fin de saison.