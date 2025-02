Marcus Thuram dit oui à l'offre du PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La presse italienne en est convaincue, Marcus Thuram sera la prochaine recrue du PSG en attaque. Un potentiel départ qui agite l’Inter, dont les dirigeants regardent en Ligue 1 pour remplacer l’international français.

Après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia cet hiver pour 70 millions d’euros, le Paris Saint-Germain pourrait de nouveau piocher en Série A lors du prochain mercato afin de renforcer son secteur offensif. Déjà bien armé dans ce secteur de jeu, Luis Enrique ne serait pas contre la venue d’un pur avant-centre pour étoffer encore un peu plus son attaque et un profil lui plait beaucoup, celui de Marcus Thuram. L’international français de l’Inter n’a pourtant pas les qualités techniques de joueurs tels que Dembélé, Barcola ou Doué. Mais son profil d’avant-centre très altruiste, capable de prendre la profondeur ou bien de jouer en pivot a visiblement convaincu l’ex-sélectionneur de la Roja.

Le PSG va dépenser 85ME pour un coup de génie https://t.co/UkWt3cw6Ax — Foot01.com (@Foot01_com) February 24, 2025

Selon le site L’Interista, il ne fait plus aucun doute que Marcus Thuram rejoindra le PSG lors du prochain mercato d'été. Un scénario déjà évoqué la semaine dernière par le média italien, qui révélait que Paris songeait fortement à lever la clause libératoire de l’ancien Sochalien, laquelle est évaluée à 85 millions d’euros. Après deux ans à l’Inter, le joueur de l’Equipe de France serait favorable à un départ dans la capitale française, toujours selon les indiscrétions du média italien.

Thuram au PSG, la presse italienne vend la mèche

Pour le remplacer, les Nerazzurri ont deux cibles en tête. La première mène à Dusan Vlahovic, en grande difficulté à la Juventus Turin, où il a perdu sa place de titulaire au profit de Randal Kolo Muani. La seconde est plus inattendue et concerne directement un club de Ligue 1 puisque l’Inter a également des vues sur Jonathan David, en fin de contrat avec Lille en juin prochain. Mais le média transalpin est très clair, affirmant que le profil du Canadien ne fait pas l’unanimité chez les dirigeants de l’Inter, qui n’en font donc pas leur piste privilégiée à ce stade. Reste maintenant à voir si le potentiel départ de Marcus Thuram au PSG se confirmera et si oui, vers quel avant-centre se dirigera l’Inter pour compenser un tel départ sur le marché des transferts.