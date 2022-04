Marco Verratti le jure, le PSG a très bien fêté le titre

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'était pas à la fête ce samedi malgré le point pris contre Lens qui permet d'être sacré une 10e fois champion de France.

C’est bien connu au PSG, la saison n’est jugée que sur les performances en Ligue des Champions. Et pour le coup, Paris a été décevant dans cette épreuve, rendant les deux derniers mois de compétition totalement insipides, surtout avec une telle avance en Ligue 1. Résultat, le Classique remporté face à l’OM n’a pas fait se lever les foules, pas plus que le titre remporté ce samedi soir face à Lens. Le PSG a fait match nul 1-1 contre Lens, suffisant pour soulever son 10e titre. Même si la manière n’a pas été au rendez-vous, aller chercher un 10e trophée national et rejoindre l’ASSE au palmarès du football français, sur la plus haute marche qui plus est, n’est pas anodin. Et pourtant, cela a été célébré sans les supporters, qui ont préféré quitter le stade, et dans un Parc des Princes rapidement déserté. Bien triste même si les joueurs eux, n’ont pas masqué leur joie de finir la saison sur un titre. Certains sont revenus sur la pelouse avec leurs enfants, d’autres ont fait la fiesta dans le vestiaire. Et si Marco Verratti était présent ce dimanche à Imola pour le Grand Prix d’Italie de Formule 1, il a reconnu que les joueurs s’étaient bien amusés.

Verratti dans l'histoire du football français

À peine champion de France de Ligue 1 avec le PSG, Marco Verratti ne pouvait pas manquer son Grand Prix à domicile ! 🎙️🇮🇹#ImolaGP 🇮🇹 ▶️ https://t.co/7plkVVV12v pic.twitter.com/KwzavpGS1p — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) April 24, 2022

« Je ne voulais pas manquer un rendez-vous comme ça. Je suis vraiment très content et j’adore ce sport. En Italie, on est fanatique de ce sport. On a bien fêté, et maintenant c’était un peu dur ce matin de se réveiller mais je ne voulais pas manquer ce rendez-vous », a prévenu le milieu de terrain du PSG, connu pour son goût pour la fête, mais qui avait ce samedi soir le droit de savourer ce titre qui met quasiment un terme à la saison parisienne. De son côté, l’Italien est entrée dans l’histoire également, avec un 8e titre conquis, ce qu’aucun footballeur n’avait réussi jusqu’à présent. Sa présence au PSG depuis 2012 explique forcément un tel palmarès, qui n’est probablement pas terminé sachant que le natif de Pescara n’a que 29 ans.