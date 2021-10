Marco Verratti et les nuits parisiennes, la goutte de trop pour le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les joueurs du PSG ont manqué leur match à Rennes, avec une défaite 2-0. Marco Verratti et Neymar avaient-ils encore la tête à leur fiesta parisienne terminée peu avant ?

Le PSG a fait un très gros match la semaine dernière contre Manchester City, se relançant dans sa poule de Ligue des Champions avec un match plein. Même Marco Verratti, de retour de blessure et qui a souvent du mal à tenir la dragée haute dans les chocs européens, a épaté la galerie avec son talent pour conserver le ballon. Cela lui a valu les félicitations de Daniel Riolo, le consultant qui aime tant tacler le milieu de terrain italien, que ce soit pour son jeu, sa mentalité ou son hygiène de vie. A ce sujet, la bonne performance face à Manchester City a visiblement été un peu trop fêtée, et cela retombe bien évidemment sur les joueurs concernés, notamment Mbappé, Neymar et Marco Verratti en personne. Le Parisien confirme ainsi que le gratin du show-biz et du sport étaient au rendez-vous de l’anniversaire de Cindy Bruna, la mannequin très proche de certains joueurs du PSG. Cela s’est déroulé à domicile pour Verratti, puisque la fiesta a eu lieu dans un restaurant dont il est tout simplement le propriétaire, dans le VIIIe arrondissement de Paris.

View this post on Instagram Une publication partagée par Cindy Bruna (@cindybruna)

Lewis Hamilton, Matt Pokora et DJ Snake étaient à ce rendez-vous, tout comme l’ancien du PSG et très fêtard Ezequiel Lavezzi. Mais comme le relate Le Parisien, le PSG n’a pas vraiment goûté cette sortie qui s’est terminée à un peu plus de 24 heures du match à Rennes. Comme d’habitude, la consigne était de ne pas multiplier les photos sur les réseaux sociaux, histoire de ne pas être pris par la patrouille en cas de cliché mauvais pour l’image. Cela n’a pas empêché Marco Verratti de se faire griller avec une cigarette à la main. « Pas vraiment une surprise pour les suiveurs du PSG qui connaissent la passion de l’Italien pour les nuits parisiennes. Pas certain que cette sortie ait été appréciée par le club », explique ainsi le journal francilien, qui refuse toutefois de lier directement la performance des joueurs de Mauricio Pochettino avec cette soirée arrosée au coeur de Paris le vendredi soir.