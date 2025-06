Manchester City rêve d'affaiblir le PSG

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Véritable artisan du succès du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Le portier italien n’a toujours pas prolongé du côté de la capitale française alors que son contrat court jusqu’en 2026. Plusieurs écuries scrutent le dossier.

Décrié puis adulé, Gianluigi Donnarumma a fait taire les critiques à son égard suite à une deuxième partie de saison de haut niveau. Le gardien italien a remporté ce samedi la Ligue des champions avec le PSG. Néanmoins, l’ancien du Milan AC n’est pas sûr de poursuivre son aventure au sein de la capitale française. Ce dimanche le média Caught offside dévoile que quatre clubs sont prêts à faire des offres au PSG. Gianluigi Donnarumma est notamment courtisé en Italie par la Juventus, mais également par la victime de ce samedi soir l’Inter Milan. Déjà en conflit avec les supporters du rival interiste, l’Italien n’arrangerait pas ses relations en signant pour l'ennemi.

L’Angleterre est également sur le coup

🚨 Manchester City are interested in signing Gianluigi Donnarumma from PSG this summer.



(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/coCHPkuedF — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 1, 2025

Gianluigi Donnarumma attire aussi outre-manche. À la recherche d’un gardien de but fiable, Manchester United aimerait tenter le coup. Cependant, les Red Devils ne semblent pas avoir beaucoup d’arguments sportifs pour conquérir le cœur du gardien champion d’Europe 2021. Manchester City veut par ailleurs se joindre au dossier. Interrogé sur le sujet ce samedi soir, le principal intéressé est resté assez vague sur son avenir. « Je ne le sais pas, je ne le sais pas, on verra dans les prochains jours. Maintenant, je vais rejoindre la Nazionale, on a deux matches très importants. Je dois me concentrer sur ces deux matches, » explique-t-il. Gianluigi Donnarumma est fin de contrat en 2026 et les demandes salariales étaient le point difficile des négociations avec le PSG.