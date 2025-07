Manchester City met KO le PSG avec une offre à 60 ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a identifié Diogo Costa comme une cible potentielle au poste de gardien en cas de départ de Gianluigi Donnarumma. Manchester City est également sur le coup et offre 60 millions d’euros au FC Porto.

A 25 ans, il est considéré comme l’un des meilleurs gardiens du moment et l’heure est sans doute venue pour lui de rejoindre un top club européen. Diogo Costa est notamment ciblé par le Paris Saint-Germain, très attentif au marché des gardiens de but en raison de la situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma. Le géant italien, en fin de contrat en juin 2026, n’a toujours pas donné son accord pour prolonger et un départ cet été reste possible. Si tel était le cas, le PSG pourrait se jeter sur l’international portugais (36 sélections) du FC Porto, valorisé à plus de 60 millions d’euros par le club présidé par André Villas-Boas.

Le PSG offre 60ME pour le successeur de Donnarumma https://t.co/oj8hR9GlhO — Foot01.com (@Foot01_com) July 21, 2025

Mais dans ce dossier, le Paris Saint-Germain risque de ne pas être assez rapide. Car à en croire le site Fichajes, un autre géant d’Europe est sur le coup pour s’offrir le dernier rempart de Porto. Manchester City cherche à se renouveler sur ce poste de gardien et l’idée est clairement de faire partir Ederson afin de recruter une nouvelle pointure. Pep Guardiola a les idées claires et a identifié Diogo Costa comme étant sa priorité selon le média, qui ajoute que l’ex-champion d’Angleterre va proposer 60 millions d’euros au FC Porto pour le gardien portugais.

Vers un duel PSG - Manchester City pour Diogo Costa

Un montant inférieur à celui de la clause libératoire de Diogo Costa puisque celle-ci s’élève à 75 millions d’euros. Paris est donc toujours en course car sauf surprise, le club portugais va refuser la première offre de Manchester City. Mais cet intérêt du club anglais prouve que le PSG n’est pas seul sur un dossier ultra-concurrentiel mais aussi très onéreux. Pour le club parisien, l’idéal serait bien sûr de conserver Gianluigi Donnarumma. Mais en cas de départ de l’Italien, la bataille risque de faire rage pour Diogo Costa et pour l’heure, difficile de savoir qui du Paris SG ou de Manchester City raflera la mise et aura les préférences du gardien portugais.