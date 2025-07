Le PSG offre 60ME pour le successeur de Donnarumma

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Gianluigi Donnarumma refusant de signer l'offre de prolongation du Paris Saint-Germain, le PSG a activé sa piste prioritaire, Diogo Costa. Mais la concurrence est brutale.

Les semaines passent et le dossier Donnarumma est totalement à l'arrêt, alors que le gardien de but international italien du PSG a entamé la dernière année de son contrat. Depuis des mois, les deux camps négocient, mais Gigio Donnarumma refuse de baisser son salaire et de lier ses primes à ses performances sportives, et Luis Campos ne veut pas céder aux exigences financières du portier de 26 ans. Face à cette situation forcément compliquée, et même si les rumeurs envoient Lucas Chevalier dans les buts du Paris SG si Donnarumma partait, le quotidien sportif portugais MaisFutebol révèle que les dirigeants des champions d'Europe pensent à Diogo Costa, le gardien de but international portugais du FC Porto. Ce n'est pas la première fois que nom du portier formé à Porto est associé au Paris Saint-Germain, mais ces dernières semaines, les choses auraient avancé, au point de provoquer la réaction de Manchester City.

Duel PSG - Man City pour Diogo Costa

Les journalistes du média portugais révèlent que Pep Guardiola est disposé à payer 60 millions d'euros pour que Diogo Costa signe à Manchester City et ne rejoigne pas le PSG comme le craint Manchester City. « Le club anglais est pressé d'agir au plus vite sur le marché des transferts, ayant appris cette semaine que le PSG risquait de perdre l'Italien Gigio Donnarumma - le gardien des Dragons pourrait automatiquement émerger comme un remplaçant immédiat », expliquent nos confrères. Comment souvent avec les joueurs portugais, Diogo Costa a une clause libératoire de 70 millions d'euros avec le FC Porto, mais le portier international n'ayant plus que deux ans de contrat, les dirigeants du club pourraient accepter une offre un peu en dessous de cette valeur. Du côté du Paris Saint-Germain, on n'a pas encore officiellement fait d'offre pour le gardien de but de Porto, mais les choses pourraient rapidement avancer si la concurrence avec Manchester City se confirme.

Donnarumma et le PSG ne négocient plus

Du côté de Gianluigi Donnarumma, c'est le silence total, même si ces derniers jours des médias italiens ont évoqué la possibilité pour celui qui a été l'un des héros du PSG en Ligue des champions de signer librement à l'Inter dans un an et donc de rester à Paris pour finir son contrat. Un scénario que le Paris Saint-Germain refuse d'envisager, même si la saison va commencer dans moins d'un mois pour le club de la capitale.