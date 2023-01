Malcom au PSG, le Zénith confirme !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Du côté de la Russie, on ne semble pas vouloir garder secret l'intérêt du PSG pour Malcom. L'entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg, que Paris connaît bien puisqu'il s'agit de Serguei Semak, a évoqué ce dossier.

La rumeur qui fait de Malcom le probable renfort offensif du Paris Saint-Germain lors de cette fin du mercato hivernal n’est pas une blague. Ceux qui doutaient du sérieux de la possibilité de voir l’ancien joueur de Bordeaux revenir en Ligue 1 et du côté du PSG devront l’admettre puisque ce samedi Serguei Semak, l’ancien joueur du club de la capitale, a accepté d’évoquer le cas Malcom, et l’éventuel transfert de l’attaquant brésilien au Paris Saint-Germain. Loin de se dégonfler, l’entraîneur russe du Zénith Saint-Pétersbourg a, au contraire, été très honnête sur ce sujet et confirmé que les champions de France avaient un vrai intérêt pour son joueur, même si tout restait à faire dans ce dossier.

Le club russe attend une offre du PSG pour Malcom

Sergei Semak: "No official bid has been received for Malcom, but there is interest from #PSG" #GazpromTrainingCamp



📰 https://t.co/fcYSbdzFxf pic.twitter.com/rX239WIKAe — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) January 28, 2023

Face aux médias, et après la victoire de son équipe en amical face à Lusail City, le Zénith étant en stage depuis quelques jours au Qatar, Serguei Semak a dit ce qu’il savait concernant Malcom. « Aucune offre officielle n'a été reçue pour Malcom, mais il y a un intérêt du Paris Saint-Germain. J’ai parlé avec lui, et nous attendons une proposition formelle du PSG, et si cela vient, nous l'examinerons. Le PSG est un bon club, l'un des meilleurs du football européen. Nous ne forcerons jamais un joueur à rester, mais Malcom est prêt à remplir ses obligations de son contrat avec nous. Aujourd'hui, il joue pour nous, nous n'avons pas eu d'offre officielle du Paris Saint-Germain, donc il n'y a rien à dire. Il y a de l'intérêt, mais il faut encore aller au-delà avant d’en parler. De son côté, Malcom est de bonne humeur. Hier comme aujourd'hui. Je le répète, il est absolument prêt à tout donner pour nous et pour l'équipe », a indiqué l’entraîneur russe du Zénith, qui ouvre la porte à Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos d'ici la fin du marché des transferts.