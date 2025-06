Maghnes Akliouche, le PSG tente le bluff de l’été

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG rêve de Maghnes Akliouche, et c'est réciproque. Mais le club parisien s'estime en position de force et tenter de faire baisser le prix demandé par l'AS Monaco.

Occupé par la Coupe du monde des clubs, le PSG a encore le luxe de pouvoir peaufiner son effectif pendant tout l’été. La défaite face à Botafogo a permis de rappeler qu’il faudra bien apporter du sang neuf à cette formation, et ce dans tous les secteurs de jeu. Avec les sollicitations, et malgré la jeunesse de l’effectif, il ne faudrait pas que Luis Enrique perde des joueurs sur blessure ou voit des éléments tirer la langue devant l’enchainement des matchs. L’entraineur espagnol rêve de voir des joueurs jeunes et prometteurs arriver, et il y a un milieu offensif qui fait clairement saliver le PSG : Maghnes Akliouche.

Silence radio du côté du PSG

Performant en Ligue des Champions comme en Ligue 1, l’international espoirs tricolore a le feu vert de ses dirigeants de l'AS Monaco pour quitter le club. A une condition : une très belle offre approchant les 70 millions d’euros. Une très grosse demande qui rebute actuellement le PSG, et même d’autres candidats un temps intéressés comme le FC Barcelone. Résultat, L’Equipe le dévoile ce vendredi, Paris a décidé de ne pas bouger d’un orteil dans ce dossier, alors que le mercato a ouvert ses portes et que des gros transferts peuvent désormais se conclure.

Mais l’idée est de faire comprendre à l’AS Monaco que les demandes sont bien trop élevées pour ne serait-ce qu’entamer des discussions. Un coup de bluff qui pourrait faire son effet, même si cela prendra du temps. En effet, il faudra peut-être attendre la reprise de l’entrainement et de voir Akliouche s’interroger sur son avenir pour voir la porte s’ouvrir. Pour le moment, elle est fermée mais le PSG ne compte pas toquer, persuadé que l’envie du jeune milieu offensif de rejoindre le champion d’Europe permettra de ne pas perdre le fil dans ce dossier qui s’annonce brulant dans les prochaines semaines, mais est pour le moment très calme.