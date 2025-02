Maghnes Akliouche au PSG, Monaco dit déjà oui

Dans : PSG.

La récente élimination de l’AS Monaco en Ligue des champions et la dynamique délicate en Ligue 1 vont avoir des répercussions sur les contours de l’effectif. À tel point que le club de la Principauté se prépare à vendre une grande partie de ses meilleurs joueurs l’été prochain. Le PSG compte bien en profiter.

L’AS Monaco n’est pas passé loin de l’exploit en début de semaine. Face au Benfica Lisbonne, les hommes d’Adi Hütter ont su égaliser au score cumulé, avant d’être constamment rattrapé dans un match spectaculaire. Finalement, le match nul (3-3) a empêché les Monégasques d’accéder au tour suivant. Une élimination qui peut avoir des conséquences importantes sur la suite de la saison et, surtout, sur l’intersaison estivale prochaine. Car en championnat, la situation est loin d’être sous contrôle. Le club du Rocher n’est que 4ᵉ et se trouve dans le viseur du LOSC et de l’OL. Un échec dans la course à la Ligue des champions en fin de saison poussera les meilleurs joueurs de l’effectif à reconsidérer leur avenir au sein du club. Au Paris Saint-Germain d’en profiter.

Malgré un début de saison en fanfare, au cours duquel les Monégasques collaient au Paris Saint-Germain en Ligue 1 et s’offraient le FC Barcelone en Ligue des champions, la formation d’Adi Hütter s’est rapidement écroulée sous le poids de l’irrégularité. Selon les dernières tendances, la direction monégasque prévoit déjà de vendre ses meilleurs joueurs l’été prochain. En cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des champions, certains joueurs n’auront aucune autre envie que de partir dans de meilleurs clubs.

C’est notamment le cas de Maghnes Akliouche (22 ans), lequel dispose déjà d’un bon de sortie. Et pour cause, il pourrait rapporter plus de 50 millions d’euros à l’AS Monaco. Le Paris Saint-Germain se tient à l’affût des bons coups à prendre dans l’effectif monégasque pour l’été prochain et s’intéresse de très près à l’international espoirs français. Même chose pour Eliesse Ben Seghir, qui a les faveurs du club de la capitale, et qui pourrait prendre la décision de quitter l’AS Monaco à la fin de la saison si le club de la Principauté ne se qualifie pour la prochaine Ligue des champions. Enfin, d’autres joueurs sont concernés par un potentiel départ, quelle que soit l’issue de la saison. Et ce n'est pas tout, les noms de Vanderson, Wilfried Singo, Takumi Minamino et Breel Embolo sont également cités en vue d'un départ estival. En tout, les Monégasques espèrent récupérer entre 120 et 130 millions d’euros au prochain mercato pour couvrir le potentiel manque à gagner.