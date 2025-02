L'OL ce n'est pas Brest, le PSG est prévenu

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le PSG a marqué les esprits avec son carton 7-0 sur Brest (10-0 sur les deux matchs), et c'est le cas à l'OL. Mais les Lyonnais estiment avoir des arguments à faire valoir dimanche dans le choc.

Le PSG a coché toutes les cases dans sa double confrontation face au Stade Brestois en Ligue des Champions. S’imposer d’entrée de jeu à l’aller, dérouler au match retour, se qualifier facilement, donner confiance à tous ses joueurs offensifs, Luis Enrique bombe le torse et il a bien raison vue la forme actuelle de son équipe. Son prochain adversaire a de quoi s’inquiéter. Et il s’agit de l’Olympique Lyonnais. Déjà qualifié pour les 1/8e de finale de l’Europa League, le club rhodanien a préparé sereinement son choc de dimanche soir face au leader de la Ligue 1. Si l’OL n’a pas vraiment le choix et doit aller chercher des points pour confirmer ses ambitions européennes et son renouveau avec Paulo Fonseca, la performance du PSG a du marquer les esprits. Le Progrès révèle que les joueurs lyonnais avaient un oeil ce mercredi soir sur le match du club parisien, tout comme le staff qui préparait la rencontre bien évidemment. Et il n’a pas fallu attendre ce carton de 10-0 sur l’ensemble des deux matchs pour être impressionné par la formation francilienne.

Il veut juger la valeur de l'OL contre le PSG

« Dimanche nous affrontons le PSG, la meilleure équipe de France. Ce sera autre chose, un autre contexte. Nous allons élaborer des stratégies pour bien jouer ce match. Il est très important pour la suite aussi de notre parcours et de ce qui nous attend », a prévenu l’entraineur portugais, qui va voir la pression monter. Et ce n’est pas la légende de l'OL Fleury Di Nallo qui dira lui contraire, lui qui estime que tous les ingrédients sont réunis pour sortir le gros match. « L’OL a gagné deux matches qu’il fallait gagner contre des équipes moins fortes. Et dimanche, l’OL va savoir face au PSG s’il est une très bonne équipe ou pas. C’est dans un match comme cela que l’OL va juger de sa valeur. Le stade sera plein, le public sera à 200 % derrière l’OL, et pour le nouvel entraîneur et l’équipe, il y aura un vrai challenge à relever », a expliqué l’ancien attaquant de l’OL dans le journal régional.

En tout cas, la véritable carton du PSG face à Brest va marquer les esprits sur la domination parisienne en France, même si le club breton avait renoncé à tout espoir en faisant tourner. Ce ne sera bien évidemment pas le cas de Lyonnais très remontés en vue de ce dimanche.