Madrid rêve de Mbappé, le PSG lui file Neymar !

Le Real Madrid pense toujours faire venir Kylian Mbappé un jour. En attendant, Nasser Al-Khelaïfi lui propose une star du PSG : Neymar. A un tarif très intéressant.

Quasiment intouchable au Paris Saint-Germain avec son contrat longue durée, Neymar n’a toutefois pas apprécié de constater que l’été dernier, Nasser Al-Khelaïfi avait tout fait pour se séparer de lui dans la foulée de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. L’attaquant français s’est toujours défendu d’avoir exigé le départ de son coéquipier, mais l’attitude peu professionnelle du Brésilien a eu souvent du mal à passer, sans compter son rendement décevant ou ses absences pour blessure dans les grands matchs. Autre problèmes : sa faculté à se mettre le public du Parc des Princes à dos et son placement offensif, comme celui de Lionel Messi, qui empêche le PSG d’évoluer avec un attaquant de pointe sur lequel Mbappé pourrait s’appuyer. Cela fait donc beaucoup de points négatifs pour le seul Neymar, qui a toutefois fait taire les critiques en première partie de saison avec son niveau de jeu impressionnant, afin d’arriver en pleine forme à la Coupe du monde.

Quel Neymar pour finir la saison au PSG ?

Maintenant que l’échéance du Qatar est terminée, quel Neymar terminera la saison ? Pour le moment, il n’a disputé qu’un bout de match, avant de se faire exclure contre Strasbourg. Pas forcément bon signe pour la suite. Nasser Al-Khelaïfi n’a en tout cas pas changé d’avis sur la présence de Neymar pendant encore de longues années au PSG. Si son contrat l’autorise à rester jusqu’en 2027, le dirigeant qatari espère toujours lui trouver une porte de sortie qui convienne à tout le monde. Les équipes anglaises, et notamment Chelsea, ont été sollicitées.

Mais le Paris SG est visiblement prêt à tout, puisque même avec le Real Madrid et son président Florentino Pérez, avec qui l’ambiance n’est pas forcément au beau fixe, le rapprochement a été effectué pour discuter de l’avenir de Neymar. C’est ce qu’affirme El Nacional, pour qui le club de la capitale a confié à la Maison Blanche que pour 75 millions d’euros, Neymar aurait le feu vert de son club pour signer au Real.

Neymar a des copains au Real Madrid

Une annonce difficile à digérer pour le club espagnol, en froid avec le PSG car il n’a jamais voulu lu céder Kylian Mbappé, même quand une offre royale de plus de 150 millions d’euros a été effectuée pour racheter la dernière année de contrat du Français, à l'été 2021. Voir l’ancien du FC Barcelone rejoindre l’ennemi serait également incongru, mais Neymar a de grands amis dans le vestiaire madrilène, et notamment Vinicius, Militao et Rodrygo. Un transfert surpris pourrait donc prendre forme.

Mais il faudra pour cela être très fort car Florentino Pérez fait partie de ceux qui estiment que Neymar est sur la pente descendante, et qu’il n’est plus forcément capable de faire se soulever Santiago Bernabeu. S’il y a un joueur du PSG pour lequel le Real est prêt à faire un effort, c’est bien Mbappé, malgré la volte-face effectuée par le Français l’été dernier pour prolonger au PSG. De son côté, Neymar a aussi un historique chargé avec le Real, puisqu’il y a 10 ans de cela, en 2013, il avait slalomé entre les propositions du club merengue pour finalement rejoindre le FC Barcelone alors qu’il sortait de Santos. Une décennie après, malgré l’offre alléchante du PSG pour s’en défaire, il semblerait bien que Neymar n’intéresse plus vraiment Madrid.