Mbappé, Madrid convoque l'agent de tous les miracles !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Afin d'essayer de trouver un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert de Kylian Mbappé, le Real Madrid a décidé de faire entrer un agent de choc dans les négociations.

Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain négocient directement concernant Kylian Mbappé, l’attaquant français du PSG ayant une avocate, mais pas d’agent officiel puisqu’il gère sa carrière avec ses proches. Mais du côté de Florentino Perez, constatant que le dossier était totalement à l’arrêt depuis la première offre de 160 millions d’euros refusée par Nasser Al-Khelaifi, et malgré l’ultimatum fixé à lundi 18 heures, on a décidé de faire entrer un intermédiaire dans la partie. Marca affirme en effet que Kia Joorabchian, célèbre agent anglais d’origine iranienne est désormais intégré aux négociations. Ce dernier est le spécialiste de ces dossiers à priori inextricables, il avait notamment permis à Philippe Coutinho de signer au Barça, ou encore à Ryad Mahrez de rejoindre Manchester City. Il est également l’agent de Richarlison, dont le nom circule au PSG pour remplacer éventuellement Kylian Mbappé. « La mission de Kia Joorabchian est de trouver un point d'équilibre afin d’avancer vers un accord (...) La confiance du Real Madrid en Kia Joorabchian et sa capacité à conclure des affaires est totale et absolue », explique le quotidien sportif madrilène.

Bizarre, cette rumeur faisant état de la présence l’agent Kia #Joorabchian dans le deal #Mbappe.



Le père du joueur a toujours affirmé qu’il n’avait besoin de personne dans ce dossier, repoussant même la plupart des avances des intermédiaires les plus puissants du monde… #PSG 🤷🏻‍♂️ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 27, 2021

Cependant, si Marca met en avant la face la plus glorieuse de Kia Joorabchian, ce dernier est aussi l’objet de polémiques. « Kia Joorabchian, un homme d’affaire d’origine iranienne, qui est une sorte de disciple de Zahavi. Il a fait du business au Brésil, notamment en participant à la reprise du club mythique des Corinthians de Sao Paulo, via un fonds que la justice a soupçonné de blanchiment d’argent pour le compte de proches de l’oligarque russe Boris Berezovsky », raconte ainsi Romain Molina, qui précise que l’intermédiaire choisi par le Real Madrid dans le dossier Mbappé est aussi connu pour avoir quatre identités différentes. Mais à ce stade du mercato, les Merengue ne font plus la fine bouche et tout est bon pour parvenir à ses fins, à savoir la signature de Kylian Mbappé avant mardi minuit.