Madrid a tenté le ticket Pochettino-Mbappé !

Dans : PSG.

Présent à la reprise de l’entraînement du Paris Saint-Germain ce lundi, Mauricio Pochettino a failli quitter le navire plus tôt que prévu…

Arrivé au sein du club de la capitale française en janvier dernier pour remplacer Thomas Tuchel, le coach argentin a connu un départ difficile. Puisqu’avec lui, le PSG a probablement vécu la pire saison de l’ère QSI, après avoir vécu la meilleure en 2020… Car en plus d’échouer en demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG a aussi perdu son titre de champion de France en L1 face au LOSC. Ce qui n’était plus arrivé depuis 2017 et le Monaco de Kylian Mbappé. Avec ces échecs en cascade, la direction parisienne aurait pu mettre Pochettino dehors pour un manque de résultats. Mais cette possibilité n’a pas du tout été éludée à Paris. Bien au contraire même, vu que Leonardo et Nasser al-Khelaïfi ont fait leur maximum pour garder l’ancien entraîneur de Tottenham. Vu qu’en mai dernier, Pochettino est passé tout proche du départ.

Le Real était chaud bouillant pour Pochettino

Les rumeurs étaient donc vraies. Muré dans le silence, le coach de 49 ans a pensé à un départ. D’ailleurs, Le Parisien révèle que Pochettino a bien discuté avec deux clubs durant cette inter-saison : Tottenham et le Real Madrid. Si son ancien club anglais a tenté sa chance, c’est surtout la Maison Blanche qui était chaude sur ce dossier. Tout simplement parce que « le président Florentino Pérez a directement approché Pochettino ». En faisant venir le coach de 49 ans, le Real voulait ainsi mettre toutes les chances de son côté pour recruter Kylian Mbappé, qui s’entend très bien avec Pochettino. Malgré tout, l’Argentin a finalement décidé de décliner l’approche de Madrid pour continuer son aventure au PSG. Une nouvelle saison qu’il passera avec Mbappé, vu que l'international français a annoncé son envie de rester à Paris lors de l’exercice à venir avec Pochettino. Suite à son échec à l’Euro 2021 avec l’équipe de France, Mbappé sera de retour à l’entraînement fin juillet, sous les ordres de Pochettino donc. Ce qui était loin d’être gagné il y a encore quelques semaines de cela, quand l’été du coach argentin s’est agité… Mais désormais, tout est revenu dans l’ordre, et le PSG va se préparer au mieux pour tout rafler en 2022.