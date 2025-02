Luis Enrique ‍: « ‍Paris, on a quelque chose à te dire ‍»

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG commence à faire monter la sauce avant la prolongation de Luis Enrique, laquelle sera officialisée ce vendredi soir à 20 heures.

Le Paris Saint-Germain prépare un véritable feu d’artifice ce vendredi au Parc des Princes avant le match contre l’AS Monaco lors de la 21e journée de Ligue 1. Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha vont prolonger et ils ne seront pas les seuls. Luis Enrique va également officialiser la signature de son nouveau contrat. Le coach espagnol, en place depuis un an et demi, va prolonger jusqu’en juin 2027 comme indiqué ce midi par RMC. Le PSG commence à teaser cet évènement à suivre dès 20 heures au Parc des Princes. Sur son compte X, le club de la capitale a publié une vidéo dans laquelle Luis Enrique donne rendez-vous aux supporters du club Bleu et Rouge.

« Paris, on a quelque chose à te dire » lance notamment face caméra l’ancien entraîneur de l’AS Roma et du FC Barcelone avant un message de la part du PSG. « Rendez-vous ce soir à partir de 20 heures au Parc des Princes » peut-on lire. Avant l’échauffement, Nuno Mendes, Hakimi, Vitinha et donc Luis Enrique seront mis à l’honneur pour une annonce en grande pompe comme le Qatar aime le faire pour les grandes occasions. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont estimé que c’était le bon moment après la qualification en play-off de la Ligue des Champions et les excellents résultats des dernières semaines. Nasser Al-Khelaïfi sera aux anges, lui qui a encore témoigné tout son amour et sa confiance pour Luis Enrique ces dernières semaines, le qualifiant publiquement de « meilleur entraîneur du monde ».