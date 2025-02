Quatre signatures d'un coup, soirée explosive au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG accueille Monaco ce vendredi soir en Ligue 1 et à l’occasion de ce grand choc, le club de la capitale va officialiser les prolongations de Nuno Mendes, Hakimi, Vitinha mais aussi celle de l’entraîneur Luis Enrique.

La soirée de vendredi soir aura des allures de fête pour le Paris Saint-Germain. Avant la rencontre très attendue de cette 21e journée contre l’AS Monaco (21h05), le club de la capitale va annoncer plusieurs prolongations de contrat. En effet, RMC indique que le suspense va prendre fin en ce qui concerne l’avenir de plusieurs joueurs, qui négocient leur nouveau contrat avec le PSG depuis plusieurs mois. Comme indiqué par Fabrizio Romano plus tôt dans la journée, Nuno Mendes va bien prolonger jusqu’en 2029.

PSG : C'est terminé, Nuno Mendes a gagné le bras de fer https://t.co/DPo7yWUa1C — Foot01.com (@Foot01_com) February 7, 2025

Il ne sera pas le seul dans ce cas puisque Fabrice Hawkins affirme que Vitinha et Achraf Hakimi vont eux aussi étendre leur contrat sur une longue durée. Une très bonne nouvelle pour le Paris SG, qui a débuté un nouveau projet avec Luis Enrique à sa tête il y a un an et demi et qui s’assure de la présence de joueurs clés pour plusieurs années. Le chef d’orchestre de ce nouveau projet va lui aussi poursuivre l’aventure puisque la prolongation de Luis Enrique sera elle aussi annoncée ce vendredi soir avant le match contre l’ASM.

Hakimi, Vitinha et Luis Enrique prolongent aussi

La radio rapporte que l’entraîneur espagnol va lui signer un nouveau contrat jusqu’en juin 2027. Une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain, en quête de stabilité et de continuité et qui maintient donc sa confiance à son entraîneur, qui a réussi à qualifier l’équipe en play-off de la Ligue des Champions et qui fonce tout droit vers le doublé Ligue 1 - Coupe de France sur la scène nationale. Reste maintenant à trancher l’avenir d’un homme qui reste en suspens du côté de Paris, à savoir Luis Campos. En effet, le conseiller sportif portugais n’a pas encore signé son nouveau contrat et n’est donc pas certain de prolonger son séjour dans la capitale française, même si la tendance des dernières semaines est bien de voir l’ancien directeur sportif monégasque poursuivre sa mission au PSG.