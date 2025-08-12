Luis Enrique avoue avoir viré Donnarumma du PSG

Dans : PSG.

Le PSG est en Italie et Luis Enrique a été sommé de s'expliquer sur le cas de Gianluigi Donnarumma poussé dehors par le PSG. L'entraineur espagnol assume totalement sa décision.

Le hasard fait bien les choses cette semaine, car c’est tout le Paris SG qui s’est rendu en Italie pour préparer la SuperCoupe d’Europe contre Tottenham. Et dans la botte, on se demande bien quelle mouche a piqué le PSG pour mettre de côté Gianluigi Donnarumma après ses prestations convaincantes en Ligue des Champions et sa deuxième partie de saison impériale. Se séparer d’un gardien aussi fort semble déraisonnable, mais Luis Enrique a profité de la conférence de presse précédant le match contre les Spurs pour entrer dans le vif du sujet. S’il a parfois botté en touche sur des sujets sensibles, il a décidé de jouer carte sur table et de prendre pour lui la responsabilité de la mise à l’écart du gardien italien. Ce n’est donc pas pour une histoire de contrat ou de prolongation, mais bien sur des critères sportifs que le portier de la Nazionale n’a plus sa place au Paris SG.

« Ce sont des décisions toujours difficiles à prendre. On cherche à prendre les meilleures possibles pour l'équipe. C'est normal pour un club comme le PSG d'avoir ce genre de décisions difficiles à prendre. Un des meilleurs gardiens du monde, aucun doute, et il est encore meilleur comme personne. Mais c'est la vie des joueurs de haut niveau, je suis responsable à 100% de cette décision difficile. Cette décision est en rapport avec le profil de gardien dont mon équipe nécessite », a livré l’entraineur parisien, qui comprend très bien que l’offre de prolongation faite à Donnarumma était donc biaisée, et destinée à être forcément refusée par un élément majeur du groupe qui se voyait proposer un salaire similaire à celui de Warren Zaïre-Emery.

Au moins, avec cette prise de parole, le PSG et Luis Enrique assument totalement de mettre Donnarumma à la porte pour des questions sportives et tactiques, et permettre aussi à l’Italien de se concentrer sur les deux prochaines semaines sur la signature d’un contrat avec un nouveau club.