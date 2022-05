Luis Campos rêve d'une vraie équipe au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Pas encore nommé officiellement directeur sportif du PSG, Luis Campos s'est déjà mis au travail pour renforcer le noyau parisien. Le Portugais vise au moins quatre recrues, devant comme derrière, privilégiant l'état d'esprit de ces joueurs à leur notoriété.

Finis strass et paillettes dans le nouveau PSG. L'été 2022 appelle au changement dans le club parisien, dans la continuité de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Pour conserver son joyau, le PSG a du faire des concessions et revoir sa politique sportive. C'est ainsi que le club parisien s'est rapidement séparé de Leonardo juste après la célébration du titre de champion de France samedi soir. C'est un secret de polichinelle que le nouveau directeur sportif du club sera le Portugais Luis Campos, passé récemment par Monaco et le LOSC. Réputé pour son travail et ses trouvailles au mercato, il a déjà débuté son ouvrage à Paris pour en faire de même.

Etat d'esprit, recrues, Campos a son plan pour le PSG

Il doit ainsi combler les faiblesses de l'effectif parisien, apparues d'autant plus fortement cette saison avec les échecs subis par le PSG. Quatre profils sont scrutés avec attention comme le révèle le journal Le Parisien. Deux milieux de terrains pour renforcer l'entrejeu parisien déficient, un défenseur central et une « pépite » offensive. Ce dernier élément est nécessaire pour combler le départ d'Angel Di Maria et pallier aux blessures récurrentes de Neymar. Si pour le moment, le Brésilien reste un joueur parisien, son départ n'est plus impossible.

🚨 Luis Campos is the new sporting director of PSG. It's a done deal!



(Source: @RMCsport / @Tanziloic) pic.twitter.com/KBME660kwu — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 22, 2022

Il faut dire que les données ont changé pour intégrer l'effectif du PSG. Comme l'indique Le Parisien, deux critères sont essentiels à la direction parisienne : la capacité à résister à la pression parisienne et aux charmes de la ville. On se base sur l'exemple de Neymar mais aussi celui de Wijnaldum qui a trop profité des plaisirs de la vie parisienne pour sa première année dans la capitale. C'est toute la réflexion de recrutement de l'équipe qui va être revue. Après les arrivées de Neymar, Lionel Messi ou Sergio Ramos dans le passé récent, les vedettes ne seront plus plébiscitées. Selon les informations venues du PSG, « Campos cherche des joueurs d’équipe, pas des stars ». La marche à suivre pour enfin concrétiser les attentes de Doha, notamment sur la scène européenne.