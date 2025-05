Luis Campos va prolonger au PSG, et pour très longtemps

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Longtemps confrontées à des freins majeurs, les négociations pour une prolongation de Luis Campos se sont enfin décantées. L'officialisation du prolongement du bail du conseiller sportif n'est plus qu'une question de temps.

La prolongation de Luis Campos au Paris Saint-Germain était un sujet particulièrement brûlant au sein du club. Très rapidement après son arrivée au club de la capitale en juillet 2022, le conseiller sportif portugais a été cité dans des rumeurs l'envoyant loin de Paris. En cause, des choix peu probants lors de sa première saison, notamment avec sa décision de confier le poste d'entraineur à Christophe Galtier. Malgré tout, sa relation fructueuse avec Luis Enrique lui a permis finalement de retrouver une confiance totale de la part de son board. À tel point que sa prolongation est désormais actée.

Luis Campos signe avec le Qatar

INFO L'ÉQUIPE.



C'est désormais acté : le PSG et Luis Campos vont poursuivre leur aventure ensemble. Toutes les parties ont trouvé un accord et l'annonce de la prolongation du conseiller sportif portugais devrait intervenir avant la finale de la Ligue des champions >… pic.twitter.com/WTgkF7TylZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 22, 2025

Selon les informations conjuguées de RMC Sport et de L'Equipe, Luis Campos a déjà signé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le quotidien sportif français indique qu'un accord a été trouvé entre toutes les parties et que l'officialisation, qui est la prochaine étape, devrait se faire avant la finale de la Ligue des champions.

Après de longues semaines pendant lesquelles de nombreuses rumeurs relataient « tout et son contraire », le conseiller sportif portugais va finalement poursuivre sa mission. Le journal ajoute même qu'il a signé un contrat longue durée, plus long que son premier contrat avec le club de la capitale. L'objectif de la direction parisienne est indéniablement de poursuivre avec les mêmes hommes forts afin de continuer sur la lancée de la saison exceptionnelle réalisée jusqu'à présent par le PSG. En plus de cela, le dirigeant portugais va voir ses pouvoirs être élargis, ce qui lui permettra de travailler avec l'ensemble des composantes de QSI, propriétaire du Qatar mais aussi investisseur dans le sport en Europe.