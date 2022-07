Luis Campos malmené en Italie, le PSG menacé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'arrive pas à boucler le recrutement de Milan Skriniar. L'Inter Milan menace même Luis Campos de mettre un terme à l'opération.

Dénicheur de talent, capable de mettre une jolie somme pour faire venir un joueur en qui il croit, Luis Campos n’a pour le moment pas vraiment été habitué à recruter avec un tel pouvoir financier. Il faut savoir le gérer, et au PSG, les directeurs sportifs ont parfois eu du mal à boucler des arrivées sans mettre le prix fort. C’est ce que le Portugais est en train de comprendre dans l’étonnant dossier Milan Skriniar. Voilà désormais des semaines qu’un accord est annoncé comme tout proche avec l’Inter Milan pour le transfert du défenseur slovaque. Mais rien ne se conclue malgré des positions qui se rapprochent. A l’heure où les clubs vont entrer dans une phase plus active de leur préparation, le PSG tente de boucler l’affaire sans céder à toutes les exigences du club italien.

Luis Campos ne veut pas perdre la face

Le PSG refuse de mettre les 70 millions d’euros demandés par l’Inter Milan, et estime avoir déjà fait de gros efforts. La dernière offre se monte à 60 millions d’euros, et 5 ME supplémentaires en bonus pouvant faire monter le transfert à 65 ME. Malgré cette proposition alléchante, le club lombard est persuadé que Skriniar est la seule priorité du Paris SG cet été, et n’en démord donc pas. Selon Sky Italia, les dirigeants italiens ont fait savoir que c’était 70 millions d’euros ou rien. Et si ce montant n’était pas atteint, alors l’Inter Milan pourrait effectuer un contre-pied bluffant. En effet, le diffuseur italien affirme que, faute d’avoir les 70 millions d’euros pour son défenseur de 27 ans, alors les Nerazzurri entameraient des discussions avec Skriniar pour prolonger son contrat qui va jusqu’en juin 2023.

Skriniar gratuit, ce n'est pas prévu

Un terrible bras de fer qui permet surtout de mettre la pression sur le Paris SG. En effet, si Luis Campos espérait pouvoir jouer avec la date de fin de contrat du Slovaque, l’Inter Milan se permet de lui rappeler qu’il ne doit pas trop compter sur une arrivée libre dans un an pour faire baisser les prix. En effet, la formation milanaise assure pouvoir rapidement trouver un accord pour conserver son défenseur jusqu’en juin 2026, ce qui ferait voler toute possibilité de recruter Skriniar. Un gros coup de bluff alors que les deux clubs sont tout proche de s’entendre pour un transfert, mais qui montre aussi la détermination de l’Inter à faire payer le PSG jusqu’au dernier euro.