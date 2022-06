Luis Campos au PSG, c’est fait !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Parisien annonce ce vendredi soir que Luis Campos a enfin trouvé un accord pour rejoindre le Paris SG.

Son arrivée était attendue depuis quasiment 10 jours, mais l’accord final tardait. Le journal francilien, dans les petits papiers du PSG, annonce que tout est désormais bouclé. Le dirigeant portugais va devenir le nouveau directeur sportif du club, même si son rôle officiel sera d’être conseiller sportif du président en charge de l’équipe première.

Autrement dit, l’image de l’équipe, les transferts et les grandes décisions concernant l’équipe parisienne, ce sera certainement du fait de Luis Campos, même s’il n’hérite pas du titre de directeur sportif, et n’aura donc pas forcément de regard sur le centre de formation ou d’autres secteurs. A 57 ans, Luis Campos a déjà commencé à travailler, lui qui succède à Leonardo, et arrive avec des idées bien différentes du Brésilien.

Officialisation la semaine prochaine

Son contrat porte sur trois saisons, et sera officialisé la semaine prochaine. Nasser Al-Khelaïfi espère effectuer d'autres changements dans son organigramme et pouvoir les annoncer en même temps. La révolution est en marge au PSG.