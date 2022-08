Luis Campos a trouvé l'attaquant parfait pour le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Après avoir remporté une première bataille pour faire venir Hugo Ekitike, le PSG se retrouve à nouveau sur la route de Newcastle pour un attaquant.

En effet, le PSG a réussi à vendre Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais, et a récolté plus de 20 millions d’euros avec ce départ. De plus, Mauro Icardi est poussé très fort vers la sortie, ce qui pourrait payer en fin de mercato. Résultat, Luis Campos cherche à offrir à Christophe Galtier un attaquant pour compléter cette ligne, et ne jamais se retrouver dépourvu. C’est aussi le souhait de l’entraîneur parisien, qui l’a confirmé en conférence de presse ce jeudi. « On souhaite l'arrivée d'un autre attaquant. Avec un calendrier chargé, on souhaite des arrivées. Le club travaille, je suis en relation directe avec Luis Campos. Luis est en relation directe avec notre président. Il ne faut pas se tromper. Est-ce que ce joueur va arriver ? On ne sait pas. Il faut que ce soit un vrai plus », a tenu à faire savoir Christophe Galtier.

Un tarif encore raisonnable pour le PSG

Newcastle are preparing a proposal for Gonçalo Ramos as new top target. Discussions ongoing on player side and talks will continue with Benfica. 🚨⚪️⚫️ #NUFC



Paris Saint-Germain have Ramos in their list since June but there's still nothing agreed - Newcastle, on it too. pic.twitter.com/WZbHPfdglC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2022

L’entraineur du PSG a certainement une idée précise du nom en tête de la liste de Luis Campos, mais il n’en dira bien évidemment pas plus. Ce n’est pas le cas de Fabrizio Romano, toujours bien informé sur le mercato, et qui affirme que le PSG et Newcastle sont à la lutte pour s’offrir Gonçalo Ramos. L’attaquant du Benfica Lisbonne, est le dernier grand espoir de l’attaque des Aigles. Le Paris SG s’est contenté d’une première prise d’intérêt, tandis que Newcastle a un peu plus avancé, avec une offre en préparation. Il faut dire que Gonçalo Ramos se montre déjà affuté en ce début de saison, avec trois buts inscrits en deux matchs de tour préliminaire de Ligue des Champions, face aux Danois de Midtjylland, sur un triplé lors du match aller. De quoi faire monter sa valeur, qui est désormais estimée à quasiment 15 millions d’euros, sachant que les clubs portugais sont toujours de très bons vendeurs. Pas mal pour un joueur qui évoluait encore avec l’équipe B de Benfica il y a un an.