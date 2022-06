Luis Campos à mi-temps, le PSG accepte cette dinguerie

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi au Paris Saint-Germain, Luis Campos a signé son contrat la semaine passée. Mais il aurait imposé à Doha de ne pas être à 100% au PSG.

La révolution promise il y a un peu plus de deux semaines par Nasser Al-Khelaifi dans la foulée de la prolongation de Kylian Mbappé semble prendre du temps. Le président du Paris Saint-Germain s’était donné quelques jours avant de faire des annonces, et ce n’est pas le cas, Al-Khelaifi semblant être reparti très vite de la capitale afin de rejoindre le Qatar. Il faut donc pour l’instant de se contenter de l’annonce par plusieurs médias de la signature du contrat de Luis Campos, ce dernier travaillant déjà sur l’avenir du PSG avec un rôle dont l’intitulé est flou, puisqu’à priori le Portugais ne sera pas directeur sportif. Tandis que tout le monde attend de savoir qui succèdera à Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain, des informations venues d’Espagne rendent encore plus opaques le travail que va faire Luis Campos une fois qu’il aura été confirmé dans son nouveau rôle de « conseiller sportif » des dirigeants parisiens.

Luis Campos, entre le PSG et Vigo il n'a pas choisi

Selon une information du « Parisien », que « L'Équipe » est en mesure de confirmer, Luis Campos a signé son contrat de conseiller sportif au sein du Paris-Saint-Germain : https://t.co/6DlcKkrZCa pic.twitter.com/9VarAoRsYo — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 3, 2022

Déjà conseiller sportif du Celta Vigo, une mission qu’il a acceptée depuis le mois de mars dernier, Luis Campos serait décidé à ne pas abandonner ce travail même s’il a accepté de rejoindre le Paris Saint-Germain. Journaliste proche du club espagnol, Rafa Valéro affirme que l’ancien directeur sportif de Monaco et Lille aurait fait savoir aux dirigeants de Vigo qu’il avait bien l’intention de cumuler ses deux fonctions, et ces derniers ont accepté. Du côté du club qui s’est classé onzième du dernier championnat d’Espagne, on estime que le PSG n’est pas vraiment un « concurrent » sur le plan sportif et surtout concernant le marché des transferts. D’autre part, Juan Carlos Calelero, le bras droit de Luis Campos, continue lui à uniquement travailler avec le club galicien et notamment la vente de plusieurs joueurs. En attendant, on peut tout de même s'étonner que Nasser Al-Khelaifi ait accepté ce partage, Paris exigeant probablement plus de temps que n'importe quel autre club.