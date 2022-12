Luis Campos a bien l’intention de trahir le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Nommé conseiller sportif du Paris Saint-Germain en juin dernier, Luis Campos fait l’objet de rumeurs de départ depuis plusieurs mois. Des bruits de couloir confirmés en Italie, où la presse affirme que le Portugais n'est pas insensible à l’intérêt de la Juventus Turin.

Après le directeur général délégué Jean-Claude Blanc, en partance pour Ineos, le Paris Saint-Germain pourrait enregistrer un autre départ important dans son organigramme. On parle cette fois de Luis Campos dont le nom est cité du côté de la Juventus Turin. Rappelons que la Vieille Dame réorganise sa direction après les irrégularités détectées dans sa comptabilité. Et pour diriger son secteur sportif, le pensionnaire de Serie A pense au conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi.

Jean-Claude Blanc va devenir le CEO d’@INEOS Sport à partir de février 2023.



📄 Communiqué : https://t.co/qZE31IczsB pic.twitter.com/TUXKCF1I8K — OGC Nice (@ogcnice) December 27, 2022

D’après Tuttosport, le Portugais serait même le favori, notamment grâce à ses affinités avec l’entraîneur Massimiliano Allegri. D’ailleurs, Luis Campos serait flatté par l’intérêt du nouveau conseil d’administration de la Juventus Turin. A croire que le dirigeant parisien ne serait pas contre un départ, ce qui confirme les rumeurs entendues ces derniers mois. Certains sources évoquaient une possible sortie de Luis Campos en raison de tensions avec le président Nasser Al-Khelaïfi et avec Antero Henrique. On se souvient que le dénicheur de talents ne s’était pas gêné pour tacler publiquement son compatriote après le mercato estival.

Al-Khelaïfi a pourtant réagi

Depuis, le Qatari a pris des mesures pour les séparer. « Je ne vais pas le cacher. Il y a eu des problèmes entre les deux. C'est vrai, avouait le président à L’Equipe au début du mois. Mais, ce n'est rien de personnel. En fait, chacun est un peu entré dans le travail de l'autre. C'est pourquoi nous avons décidé d'arrêter ça. (…) Antero va rester mais il ne va plus gérer l'équipe première. Il va aider à Braga (dont QSI a racheté 21,67% des parts, ndlr). » Apparemment, cela n’a pas suffi pour effacer les envies d’ailleurs de Luis Campos, principal acteur du nouveau projet du Paris Saint-Germain.