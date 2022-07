Ekitike au PSG, c’est signé Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après l’accord annoncé ce vendredi, Hugo Ekitike devrait rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Le transfert de l’attaquant rémois semble imminent, et ce grâce à l’intervention du président Nasser Al-Khelaïfi auprès de son homologue Jean-Pierre Caillot.

Sauf rebondissement de dernière minute, le Paris Saint-Germain devrait rapidement annoncer de nouvelles recrues. Le club de la capitale finalise actuellement le transfert du milieu Renato Sanches en provenance de Lille. Et s’apprête également à accueillir Hugo Ekitike. L’attaquant du Stade de Reims a en effet obtenu gain de cause après son refus de rejoindre Newcastle. Ses dirigeants sont parvenus à un accord avec le champion de France pour un montant proche des 30 M€.

🔴🔵 Accord PSG/Reims pour Hugo Ekitike.



Montant du transfert: 28,5 millions d’euros + 6,5 millions d’euros de bonus.



✍️ L’attaquant a quitté le stage rémois et va s’engager 5 ans avec le PSG.



Il était la priorité parisienne en attaque, devant Scamacca. #Mercato pic.twitter.com/11soMAq01h — Saber Desfarges (@SaberDesfa) July 15, 2022

Un deal convenable pour le président rémois Jean-Pierre Caillot, qui a tout de même accordé une faveur à son joueur. « On n’a pas tout à fait atteint la somme proposée par Newcastle (35 M€ + 6 M€ bonus, ndlr), a indiqué le patron de Reims à L’Union. Mais Hugo Ekitike a toujours été respectueux envers le club. On est content de lui permettre d’exaucer son rêve. » D’après la version de nos confrères, ce n’est pas le conseiller football Luis Campos qui a débloqué la situation en faveur du Paris Saint-Germain.

Al-Khelaïfi a pris les choses en main

Après plusieurs semaines de discussions sans parvenir à un accord, c’est le président Nasser Al-Khelaïfi qui a lui-même contacté son homologue rémois. Le dossier s’est ensuite accéléré lorsque les deux patrons ont commencé à échanger sur ce transfert. Il faut dire que tout le monde avait intérêt à ce que cette opération soit finalisée le plus vite possible. Le Stade de Reims va pouvoir recruter le remplaçant d’Hugo Ekitike grâce à la plus grosse vente de son histoire. Et le Paris Saint-Germain sera en mesure d’emmener son futur attaquant en tournée au Japon afin d’accélérer son adaptation.