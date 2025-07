Lookman au PSG, il y a urgence

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En cas de besoin dans le secteur offensif, le Paris Saint-Germain pourrait bien rouvrir le dossier Ademola Lookman. L’attaquant polyvalent de l’Atalanta Bergame était annoncé tout proche l’été dernier. Un an plus tard, son profil peut de nouveau séduire les décideurs parisiens.

Luis Campos aura peut-être plus de travail que prévu. Outre le recrutement espéré du défenseur central de Bournemouth Illia Zabarnyi, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain pourrait être chargé de compenser d’éventuels départs. Le journal L’Equipe dévoilait récemment les envies d’ailleurs de Lucas Beraldo, mécontent de son statut de remplaçant. Une situation comparable à celle de Gonçalo Ramos qui risque de s’interroger en cas d’opportunité loin de la capitale.

A priori, Luis Enrique ne s’opposerait pas au départ du Portugais. L’entraîneur parisien en profiterait pour réclamer la venue d’un attaquant plus polyvalent dans le style de Désiré Doué ou Khvicha Kvaratskhelia. Le profil correspond à celui d’Ademola Lookman (27 ans) qui aurait pu signer au Paris Saint-Germain l’été dernier. A ce moment, l’attaquant de l’Atalanta Bergame était même annoncé tout proche d’une signature. L’international nigérian s’était entendu avec les dirigeants parisiens sur le plan contractuel, avant d’être rassuré par son ancien coach Gian Piero Gasperini.

Le prix fixé par l'Atalanta

Quelques mois plus tard, l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia avait mis un terme aux rumeurs. Mais la presse italienne affirme qu’un retour du Paris Saint-Germain sur cette piste n’est pas à exclure. Ademola Lookman est effectivement annoncé sur le départ à deux ans de la fin de son contrat. Sa situation fait de lui une réelle opportunité pour le champion d’Europe et ses nombreux courtisans. Le PSG devra toutefois faire vite s'il veut se positionner sur l'international nigérian puisque ce dernier est en contacts avancés avec l'Inter Milan. Après des premières discussions positives entre le club nerazzurri et le joueur, des contacts ont aussi été noués avec l'Atalanta, qui réclame au minimum 40 millions d'euros. Une somme abordable pour le PSG. Reste à savoir si le héros de la finale de l'Europa League 2024 sera une cible des Parisiens cet été.