Lionel Messi toujours KO, le PSG tremble

Par Guillaume Conte

Malade du Covid entre Noël et le Jour de l’An, Lionel Messi n’a toujours pas disputé le moindre match cette année avec le Paris Saint-Germain.

L’Argentin n’a même pas pris part à un entrainement complet, se contenant de la salle pour s’entretenir physiquement. Pour le prochain match du PSG, qui aura lieu ce dimanche contre Reims, le septuple Ballon d’Or n’est pas certain d’être dans le groupe. Une durée de rétablissement plus longue que prévue et qui inquiète forcément un peu. L’Argentin ne se sent toujours pas à 100 % et ne sera pas réintégré à l’entrainement avec ses coéquipiers tant qu’il aura une quelconque gêne. Ce mardi, le retour aux séances collectives n’est pas prévu pour Lionel Messi, Mauricio Pochettino souhaitant préserver au maximum l’ancien barcelonais.

Une prudence qui peut faire tiquer quelques supporters qui s’impatientent de voir Lionel Messi monter en puissance à moins d’un moins du choc face au Real Madrid, mais l’état physique de l’Argentin est bien évidemment protégé par le secret médical. Sa présence à l’entrainement collectif est espérée dans le courant de la semaine, mais un retour jeudi ou vendredi le rendrait difficilement disponible pour affronter les Champenois, quasiment un mois après son dernier match.

Lionel Messi battu à The Best

En attendant, Lionel Messi a une nouvelle fois été récompensé pour son année 2021, avec une place dans le 11 de l’année de The Best, le trophée de la FIFA. Toutefois, pas de titre individuel, puisque Robert Lewandowski a été élu meilleur joueur de 2021, devant Lionel Messi et Mohamed Salah. L’attaquant du PSG avait néanmoins accompli le principal en remportant le Ballon d’Or devant le Polonais quelques semaines plus tôt. Mais pour le moment, en ce qui concerne 2022, Lionel Messi prend clairement du retard à l’allumage.