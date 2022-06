Lionel Messi sort une Masterclass, le PSG est jaloux

Dans : PSG.

Lionel Messi a livré un véritable récital contre l'Italie ce mercredi soir à Wembley. Une preuve qu'il n'est pas fini, même si le PSG rêve de le voir à ce niveau la saison prochaine.

11 ans après sa démonstration avec le FC Barcelone, Lionel Messi s’est remémoré quelques bons souvenirs à Wembley. Ce n’était pas la finale de la Ligue des Champions, mais la « Finalissima », une compétition entre le vainqueur de la Copa America et de l’Euro. Face à l’Italie, l’Argentine a livré une rencontre de premier plan, assommant littéralement une Nazionale qui a énormément subi.

Messi, double passeur décisif et homme du match

A cette occasion, Lionel Messi a montré pourquoi il était encore porté aux nues dans son pays. L’Argentin a délivré deux passes décisives dans le succès de son équipe 3-0 face à l’Italie. Une ligne de statistique qui résume bien son match très complet. Particulièrement en jambes, il s’est activé, a fait des chevauchées de 50 mètres en mettant le feu à la défense adverse. En seconde période, il a même enchainé les phases de pressing, de récupération. A des années-lumière du Lionel Messi du PSG, qui marche beaucoup et recule énormément sans vraiment peser sur le jeu de son équipe.

Une différence qui n’a pas pu passer inaperçue aux yeux des commentateurs de la rencontre. Sur La Chaine L’Equipe, Yoann Riou a parlé d’un Lionel Messi « méconnaissable et surprenant » par son activité, mais c’est sa collègue sur cette rencontre Candice Rolland, qui a du mal à en croire ses yeux. « Mais depuis quand il vient piquer les ballons dans les pieds des milieux de terrain adverses. Il est au pressing, au duel, il vient chercher les ballons, il est partout », a livré la journaliste, qui a tenu à saluer le match plein de Lionel Messi.

A quand ce Messi avec le PSG ?

Une performance qui n’est pas passée inaperçue non plus du côté des sympathisants du PSG. Ces derniers se sont demandés s’il s’agissait bien du même joueur qui avait pu traverser certains matchs tel un fantôme cette saison. Elu homme du match, Lionel Messi a en tout cas démontré qu’il avait encore de grandes performances dans les jambes. « Je n’aurai jamais cru un jour que Leo Messi s’épanouirait plus en sélection qu’en club. La différence d’attitude qu’il a entre le PSG et l’Argentine est abyssale. C’est un autre homme », « Le problème c’est pas Lionel Messi.. c’est le PSG », « J’espère revoir ce même Messi avec le PSG la saison prochaine… », « Messi quand il met un autre maillot que celui du PSG ça redevient le meilleur joueur du monde », ont bien noté les internautes, qui préfèrent comme beaucoup conclure sur une note positive pour le Paris SG. Si Lionel Messi a pu afficher ce niveau de prestation avec l’Argentine en fin de saison, alors il est capable de retrouver toute sa classe pour aider le PSG à aller au bout de ses rêves la saison prochaine.