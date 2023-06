Lionel Messi s'est essuyé les pieds sur le PSG

Dans : PSG.

Le Qatar a sauvé Lionel Messi du FC Barcelone quand personne ne lui proposait un tel contrat en 2021. Le septuple Ballon d'Or n'a jamais porté le PSG au plus haut niveau, si ce n'est pour ses intérêts personnels avec l'Argentine.

Lionel Messi l’a avoué lui-même ce mercredi soir en expliquant qu’il avait fait le choix de rejoindre l’Inter Miami en MLS pour la saison prochaine, l’attitude du FC Barcelone n’était pas très rassurante à ses yeux. L’Argentin n’a jamais oublié comment il a été mis à la porte à l’été 2021, invité à se trouver un nouveau club alors qu’il pensait jusqu’à la veille de son retour de vacances qu’il allait être prolongé sans trop de problème. Une claque qui n’a pas été effacée par les belles paroles de Joan Laporta, en qui il n’avait pas du tout confiance pour faire durer les discussions afin de lui garantir un contrat en béton et donc un retour en Catalogne.

Messi ne pensait qu'au Mondial, pas au PSG

Son arrivée au PSG n’était clairement pas calculée, et alors qu’il sortait d’une saison moins convaincante, La Pulga ne faisait pas rêver grand monde. QSI a mis le paquet et a pu se l’offrir pour deux saisons. La première fut clairement ratée, en raison d’une adaptation difficile et d’une forme chancelante. La seconde était partie sur des bases hallucinantes, permettant de rêver à nouveau à de grands objectifs en Europe. Mais l’Argentin se concentrait surtout sur sa forme en vue de la Coupe du monde, ce qu’il est parvenu à faire. Ensuite, le champion du monde a disparu des radars, sans se blesser.

Pour Jonathan Johnson, journaliste pour plusieurs médias donc CBS, qui se régale fortement de voir le septuple Ballon d’Or rejoindre le championnat américain, il faut dire les choses et Lionel Messi s’est bien servi du PSG pour ses propres intérêts. Sans vraiment soucier de la deuxième partie de saison. « Son plus grand succès pendant ces deux ans à Paris, il l’aura obtenu très loin des Parisiens. On va dire que cela pourra avoir permis aux propriétaires qataris de voir leur Coupe du monde briller encore plus. Messi a enfin eu son succès international que sa légende demandait. Mais pendant ce temps, le PSG ramasse les dégâts alors que la saison de Neymar et de Messi s’est terminée à leur retour du Qatar, ce dont les hommes de Galtier ne se sont jamais remis », a livré le journaliste, pour qui le PSG n’a absolument jamais retrouvé son allant d’avant-Mondial pendant la deuxième partie de saison.

Une théorie défendue vertement par Christophe Galtier, pour qui ce n’est pas lui qu’il faut remettre en cause, mais le fait que cette épreuve voulue par le Qatar et obligée d’être organisée en plein hiver pour des raisons climatiques, a finalement plombé la saison du club parisien dont il l’Emirat est propriétaire.